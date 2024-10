Nelly dans les vignes

Nelly Allard

Résidente de Sainte-Adèle et conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Adèle

Lors des prochains mois, j’aurai le plaisir de vous présenter des vins chouchous dans les pages du Ski-se-Dit. Je suis à l’emploi de la SAQ depuis 25 ans et conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Adèle, et c’est par les voyages et les cuisines de rue que s’est développée ma passion pour le vin et pour les saveurs des 4 coins du globe.

Ma vision du vin est qu’il s’agit d’un produit qui se déguste à l’aveugle sans connaissance du prix ou de l’appellation. Exercice parfois difficile pour l’ego, mais oh combien éducatif. À travers ces chroniques, je ferai aussi place à des collègues qui ont beaucoup d’expérience derrière la carafe! En espérant vous rencontrer en succursale!

Le mois d’octobre est le mois du pot Mason. La nature nous a laissé de précieux trésors. Étant une adepte de la cueillette de champignons sauvages, j’ai pris soin de capturer bolets, armillaires et autres sous ce précieux couvercle qu’est le Mason. C’est ce qui m’a inspiré ce superbe vin terroir qu’est le St-Pépin, cépage méconnu de Léon Courville. Bon, le prix frappe : 29,95 $ pour un vin québécois. Il est vrai que le rapport qualité-prix n’est pas toujours là pour les vins de la belle province. Mais là, on est ailleurs! Un vin complexe avec une rondeur plutôt rare pour les vins du Québec. C’est à ce vin que j’ai souvent pensé alors que je me faisais aller l’Opinel dans nos forêts laurentiennes cet été. Son élevage d’un an en barrique saura mettre en valeur un risotto aux bolets ou encore vos champignons sauvages de toutes sortes étalés sur un chèvre. Un vin qui saura plaire à notre clientèle ouverte d’esprit! Allez! Osez!

Léon Courville Vigneron Réserve St-Pépin 2020

Code SAQ : 10919723

29,95 $

Octobre est aussi le son de cloche qui met fin au Marché d’été. La chance que nous avons à Val-David d’avoir accès à ces producteurs de fraîcheur! Hoummous aux carottes du jardin, caviar d’aubergine, purée d’ail confit et autres petits plats à base de légumes frais auront besoin d’un vin polyvalent et rassembleur. Et j’ai nommé le Colomba Bianca, composé de Nerello Mascalese à 80 % et de Nero d’Avola à 20 %. Un beau sicilien avec un joli fruit et une pointe d’épice. Le vin parfait en mode tapas. Le prix est joli, et l’ayant goûté à l’aveugle, je vous confirme qu’il est plus qu’étonnant. La Sicile regorge d’ailleurs de petits trésors à petit prix. Soyez à l’affût!

Colomba Bianca Scurata Sicilia 2022

Code SAQ : 15306424

14,95 $