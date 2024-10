Zénon 50 ans plus tard… Exposition commémorative

Pour le Musée Zénon-Alary octobre 2024 est un moment chargé de mémoire et d’émotion. Le 9 octobre 1894 (il y a 130 ans) Zénon venait au monde et, 80 ans plus tard après une vie au parcours impressionnant, il nous quittait le 21 octobre 1974 (déjà 50 ans) nous laissant quelques milliers de sculptures dispersés par les années.

Pour souligner ces dates commémoratives, le musée a conçu une exposition temporaire bonifiant l’exposition permanente vous permettant d’aller à la rencontre de l’homme que fut Zénon Alary. Vous y découvrirez sa jeunesse, les lieux et les moments marquants de sa vie … Vous y découvrirez de nombreux artefacts conservés au musée depuis plus de 44 ans, grâce à Mme Simone Laforest Constantineau, fondatrice du musée.

Avec des moyens modestes, mais beaucoup d’amour et un immense respect pour ce grand sculpteur, l’équipe du Musée Zénon Alary vous attend impatiemment. Venez découvrir cette magnifique exposition, du 5 octobre 2024 au 5 Janvier 2025 .

Le musée est situé au 1425, rue Claude-Grégoire, Sainte-Adèle, dans le secteur Mont-Rolland. Ouvert le samedi 10h-16h30 et le dimanche 13h-16h30 , ainsi que sur rendez-vous au 450-822-9073

Le vernissage officiel se tiendra le dimanche 27 octobre de 14h à 17h. vous êtes, bien sûr, plus que bienvenu.