Dans les vignes – Guide du vin d’exception – Suggestions du mois

Michel Blais, conseiller en vin accrédité à la SAQ de Sainte-Adèle

Ma cliente s’est dirigée vers moi, a planté ses yeux rougis d’avoir trop pleuré dans les miens et a murmuré «As-tu un vin pour aller avec une peine d’amour?»

Être conseiller en «vain», c’est aussi cela : accompagner les fêtes, les événements heureux, mais aussi les moments plus difficiles. Un rôle qui demande une écoute et une affection pour sa clientèle. Un peu psychologue et entremetteur, le Tinder du client et de son vin idéal. Cela nous invite dans votre intimité et nous rend complices de vos soupers réussis ou de vos soirées pleines de «riages».

Je sais, c’est une job de forçat : déguster le vin, l’analyser, trouver des petits trésors qui vont satisfaire toutes les papilles pour toutes les bourses et les mettre en marché. En parler aussi, allumer la passion dans vos yeux. Un travail de communication important qui veut rendre simple quelque chose que certains s’évertuent à rendre compliqué. Des fois, un vin est juste bon parce qu’il est fait avec du bon.

En même temps, il ne faut pas le diminuer; le vin est aussi un grand paradoxe à la fois simple et complexe comme la vie.

Simple, comme nous le rappellent les producteurs de grands bourgognes qui calmaient nos hystéries de jeunes sommeliers en nous rappelant que ce n’est que du jus de raisin qui a un peu fermenté.

Mais complexe comme cette étrange liane qui a forcé ses racines pendant 40 ans à travers le calcaire tendre pour toucher une mer disparue il y a 150 millions d’années et la redonner dans votre verre à travers le fruit de la vigne et le travail du vigneron.

Le vin et vendre le vin, c’est aussi glisser dans vos paniers des petites perles pendant que l’on jase d’autres choses. De vélo, d’art, de poésie et de la qualité de la lumière des Antilles.

Cette semaine je glisserais dans votre panier :

Mourat collection 2022

Code SAQ : 14057761

19,55 $

Cabernet franc, négrette, gamay et pinot noir de Jérémie Mourat.

Complexe et salivant, rond au facteur glouglou fantastique, pour moins de vingt piastres. Il va briller en apéro avec une planche de charcuteries ou au repas avec un cari de légumes. 4 menoums sur 5

Domaine Gerovassiliou Malagousia Vieilles Vignes 2023

Code SAQ : 11901120

33,50 $

Ce magnifique malagousia à 100 % est un peu plus cher, mais c’est un grand vin, exubérant. Des fruits exotiques et de l’agrume, tendus par une belle fraîcheur; un vin spectaculairement bon. Il fera des malheurs en apéro, ou encore avec un plateau de sushis.

… Et ma cliente? Je lui ai répondu que par expérience, il n’y aurait aucun vin qu’elle goûterait qui n’aurait pas d’amertume, et ce, pendant une année ou deux…

C’est aussi cela, être conseiller en vain.