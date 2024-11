France-Élaine Duranceau – des résultats concrets dans la circonscription de Bertrand

Sainte-Agathe-des-Monts, le 08 novembre 2024. ⎯ La seconde édition du Forum Bertrand-municipalités, à l’invitation de Mme France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, s’est tenue à Sainte-Adèle le 4 novembre.

C’est en présence des maires et directeurs généraux des municipalités de sa circonscription que madame Duranceau a présenté les principaux investissements de son gouvernement au cours de la dernière année ainsi que le statut de certains enjeux reliés à divers ministères.

En plus des sommes récurrentes issues de la mission de l’État (Santé, Éducation, Transports, etc.) ce sont plus de 71 millions $ provenant de différents programmes gouvernementaux qui ont été investis dans le comté entre novembre 2023 et octobre 2024. Parmi les projets cités en exemple, notons:

La construction de 69 logements pour aînés, à Saint-Donat et Val-Morin;

La création/conversion de 347 places subventionnées en service de garde éducatif à l’enfance, à Sainte-Adèle, Lantier, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Rawdon et Saint-Donat;

La confirmation de l’aire protégée du Mont-Kaaikop, à Sainte-Lucie-des-Laurentides;

La construction de cinq tours pour les communications cellulaires, à Sainte-Agathe-des-Monts, Val-des-Lacs et Sainte-Lucie-des-Laurentides;

L’aménagement/mise à niveau d’infrastructures municipales dont l’Hôtel-de-Ville à Ivry-sur-le-Lac et des conduites d’eau et d’égouts à Sainte-Adèle, Val-David et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson;

L’instauration et la mise à niveau d’infrastructures touristiques, sportives, de plein air ou de loisirs, par exemple le camp familial St-Urbain à Chertsey; les terrains de pickleball à Ville d’Estérel; les sentiers pédestres du Camping et centre de plein air à Sainte-Agathe-des-Monts et le bâtiment de services du parc Nichol à Rawdon;

L’aménagement ou la réfection de nombreuses infrastructures routières telles que le pont de la route 370 à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, une section de la route 329 à Lantier, la traverse piétonne sur la route 117 à Sainte-Adèle et le pont du chemin des Aulnes à Notre-Dame-de-la-Merci;

Le soutien à des initiatives culturelles et patrimoniales entre autres à Val-Morin, Entrelacs, Chertsey et Val-David;

La contribution à plusieurs activités liées au 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Donat.

Citation :

« Les investissements de l’État ont augmenté de plus de 20M$ par rapport à ma première année à titre de députée, si bien qu’à mi-mandat ce sont plus de 120M$ que nous sommes allés chercher directement pour Bertrand. J’ai joint la Coalition Avenir Québec notamment pour les valeurs de réalisme, de pragmatisme, de nationalisme et de détermination. Mon équipe et moi travaillons avec rigueur et engagement et je suis heureuse des résultats à ce jour. Je me sens privilégiée de pouvoir collaborer avec les dirigeants d’entreprises, les élus, les responsables d’organismes, les bénévoles et les équipes municipales et d’avoir pu tisser graduellement des liens plus étroits avec mes concitoyens depuis mon entrée en poste. Plus que jamais nous livrons des résultats concerts dans la circonscription de Bertrand! »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation

Faits saillants :

Les municipalités du comté de Bertrand sont :

Lanaudière

Rawdon / Chertsey / Entrelacs / Notre-Dame-de-la-Merci / Saint-Donat.

Laurentides

Lantier / Val-des-Lacs / Sainte-Lucie-des-Laurentides / Ivry-sur-le-Lac / Sainte-Agathe-des-Monts / Val-David / Val-Morin / Sainte-Adèle / Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson / Ville d’Estérel.

Pour le mandat 2022-2026, France-Élaine Duranceau a identifié cinq priorités pour Bertrand, soit :

Favoriser l’intégration et la rétention du personnel du réseau local de la santé.

Protéger les cours d’eau et veiller au développement durable des sites de plein air.

Améliorer la couverture cellulaire.

Soutenir le développement économique dans les 15 municipalités du comté.

Maximiser les investissements de l’État dans la circonscription.

Liens connexes :

Circonscription électorale de Bertrand :

https://www.electionsquebec.qc.ca/cartes-electorales/circonscriptions-provinciales/fiche-circonscription-provinciale/bertrand/