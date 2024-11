Geneviève Élie, responsable de la bibliothèque municipale de Val-Morin remporte le Prix Ambassadeur des bibliothèques publiques du Québec

Val-Morin, le lundi 28 octobre 2024 – Geneviève Élie, responsable de la bibliothèque municipale de Val-Morin, a remporté le prestigieux Prix Ambassadeur le jeudi 24 octobre, lors des Prix des bibliothèques publiques du Québec, organisés dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. Cette distinction souligne l’implication exceptionnelle et le travail soutenu de Geneviève Élie, qui a su transformer la bibliothèque de Val-Morin en un lieu rassembleur et dynamique.

Depuis son arrivée en 2011, Geneviève Élie a œuvré pour faire de la bibliothèque un véritable milieu de vie, un espace où toutes les générations de citoyens peuvent se rencontrer, échanger et tisser des liens. Sa passion et son dévouement pour animer cet espace en font un véritable « cœur villageois » qui renforce le sentiment d’appartenance à la communauté. Reconnue pour son accueil chaleureux et son engagement, elle a fait de la bibliothèque un second chez-soi pour de nombreux résidents de Val-Morin.

Le jury des Prix des bibliothèques publiques du Québec a choisi Geneviève Élie parmi de nombreux finalistes pour son engagement remarquable envers le développement culturel et communautaire de Val-Morin.

Geneviève Élie était très touchée de recevoir cette distinction : « Ce prix est une grande marque de reconnaissance de la part mes pairs. C’est un privilège d’être la responsable de la bibliothèque pour la communauté de Val-Morin. Avec le soutien de l’ensemble de l’équipe municipale ainsi que nos charmantes bénévoles, nous sommes en mesure d’offrir à nos citoyens un choix de lecture de qualité ainsi qu’un lieu accueillant et chaleureux et j’en suis très fière! J’invite tous les citoyens petits et grands à découvrir ou redécouvrir leur bibliothèque » !