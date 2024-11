Inauguration des travaux à la station d’épuration de Val-David

La Municipalité de Val-David a annoncé l’achèvement des travaux de modernisation et d’agrandissement de sa station d’épuration des eaux usées. L’inauguration officielle a eu lieu en présence de Mme France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, des membres des conseils et principaux intervenants des municipalités de Val-David et de Val-Morin, ainsi que des représentants des entreprises partenaires, Tetra Tech et Nordmec, qui ont contribué à ce projet. Le journal Ski-se-Dit était sur place.

Une infrastructure moderne et respectueuse de l’environnement

Les travaux ont permis d’améliorer l’efficacité de la station grâce à l’ajout de nouveaux équipements de traitement modernes. Le remplacement d’une conduite de 5 km à Val-Morin a également optimisé l’évacuation des eaux traitées. Ces améliorations, combinées à la modernisation des infrastructures existantes, permettent à la station de répondre aux besoins croissants des municipalités, tout en assurant un traitement des eaux conforme aux normes environnementales et respectueux de l’écosystème local.

Une collaboration intermunicipale

L’usine dessert la population Val-David ainsi que certains secteurs de Val-Morin, garantissant un traitement des eaux usées répondant aux normes environnementales les plus strictes pour les deux municipalités. Ce projet repose sur une entente intermunicipale qui assure une répartition équitable des coûts d’immobilisation et d’exploitation.

Un financement essentiel du gouvernement du Québec

Cette réalisation a été rendue possible grâce à une aide financière de 18 133 220 $ du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 2023, inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Une somme supplémentaire de 486 685 $ a également été allouée aux études et à la conception des travaux.

« Ce projet représente bien plus qu’une infrastructure; c’est l’aboutissement de plusieurs années de discussions et de travail entre les Municipalités de Val-Morin et de Val-David. Il constitue notre engagement à poursuivre le développement durable de notre territoire, dans le respect de nos milieux naturels. Nous sommes donc particulièrement fiers d’inaugurer cette nouvelle station d’épuration qui crée les conditions nécessaires pour préserver l’environnement et le milieu de vie des générations à venir au cœur de nos deux municipalités. » Donna Salvati, mairesse de Val-Morin

« Grâce à la modernisation et à l’agrandissement de notre station d’épuration, Val-David franchit une étape importante vers un avenir plus vert. Ce projet répond aux besoins actuels tout en anticipant ceux de demain, en assurant que nature, protection de l’environnement et croissance harmonieuse coexistent. C’est un pas de plus vers le développement durable de notre Municipalité, fruit d’une collaboration exceptionnelle avec Val-Morin, le MAMH, le ministère de l’Environnement et tous les experts impliqués. » Dominique Forget, mairesse de Val-David