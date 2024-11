LA CHAMBRE DE COMMERCE ET SES MEMBRES LANCENT LA 14E COLLECTE ANNUELLE DE BOÎTES DE CÉRÉALES EN SOUTIEN À BOUFFE LAURENTIENNE

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET SES MEMBRES LANCENT LA 14E COLLECTE ANNUELLE...

Sainte-Agathe-des-Monts, le 13 novembre 2024 ─ À l’approche de la saison des Fêtes, la Chambre de commerce du Cœur des Laurentides et ses partenaires du milieu des affaires sont heureux d’annoncer le lancement de la 14e édition de la collecte annuelle de boîtes de céréales, au profit de Bouffe Laurentienne. Cet organisme, reconnu pour ses actions en matière de sécurité alimentaire depuis une décennie, s’implique chaque jour pour soutenir les familles vulnérables de notre région.

Cette collecte, qui se déroulera du 15 novembre au 15 décembre, invite à une mobilisation des gens de chez nous. Céréales, gruau, céréales pour bébés, beurre d’arachide et confitures sont les denrées particulièrement recherchées. Les dons peuvent être déposés dans divers points de collecte locaux, offrant à chacun l’opportunité de poser un geste concret et essentiel dans ce temps de partage.

Depuis sa création, cette initiative a permis d’amasser plus de 40 000 boîtes de céréales qui ont été redistribuées aux banques alimentaires de la région. Les céréales, non périssables et faciles à distribuer, sont un don précieux pour les banques alimentaires, qui peuvent les offrir tout au long de l’année.

« Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de ceux qui sont confrontés à l’insécurité alimentaire. J’invite chacun à se joindre à cet effort collectif et à démontrer que notre communauté est unie dans sa générosité et son esprit de partage », de souligner Alexandre Girard Duchaine, directeur général de la Chambre de commerce.

Pour 2024, voici les points de cueillette:

Belvédère Nissan Sainte-Agathe

Bibliothèque Gaston-Miron Sainte-Agathe-des-Monts

BMD Bois multi-décor

Cap Jem

Chambre de commerce du cœur des Laurentides

Équipe Laure-Lou Hayman – Royal Lepage

H2LAB

Microbrasserie La Veillée

Paroisse Sainte-Agathe

Pharmacie Brunet

Re/Max Bonjour! Sainte-Agathe-des-Monts

La Turquoise participe à cette collecte, mais ne peut recevoir de denrées à ces bureaux.