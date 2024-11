Le Mouton Noir renaît de ses cendres

Suzanne Lapointe, résidente de Val-David et présidente du CA du Ski-se-Dit

La réouverture du Mouton Noir aura lieu au mois de décembre là où se trouvait l’ancien restaurant le Rusé Renard, au 1400, route 117, grâce à la générosité et à la solidarité des clients, des artistes, des organismes et aux collectes de fonds!

L’ouverture se fera par étapes. Au mois de décembre, donc, préparez-vous à déguster leurs petits plats tant appréciés! Et éventuellement, les spectacles feront leur retour, lorsque les propriétaires obtiendront le financement nécessaire pour l’équipement de scène (estimé à 50 000 $). En attendant, les trois propriétaires, Annie Riendeau, Gina de Impresaria et Katherine Payeur, ont réussi à relocaliser certains spectacles.

Le Mouton Noir a réussi, grâce à l’ouverture et à l’accueil du public de Val-David et au travail acharné d’Annie Riendeau et Éric Lemieux au départ de cette belle aventure, à fêter ses 19 ans cette année.

Le Mouton s’est fait connaître graduellement en invitant des artistes connus et en émergence et des centaines y ont performé. Reconnu aujourd’hui dans les Laurentides pour les artistes variés qu’il a reçus, le Mouton Noir a réussi à développer une niche bien dans l’esprit de Val-David.

Après la Butte à Mathieu en 1976 et Chez Coco, il était difficile de retrouver cette atmosphère inclusive et si agréable. L’atmosphère conviviale du Mouton en a fait un lieu de rassemblement pour une génération inspirante, qui se réunit autour d’une table pour partager de nouvelles idées, des opinions, et où s’entre-mêlent les discussions.