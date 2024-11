Programmation de la 8e édition de la Féria des fêtes & Marché de Noël de Val-Morin

Un événement féérique pour toute la famille !

Les 7 et 8 décembre, pour la 8 édition de sa Féria des fêtes et de son Marché de Noël, la Municipalité de Val-Morin vous invite à plonger dans la magie entourant la période des fêtes, avec une programmation qui ravira toute la famille. Cette année encore, la Municipalité propose un marché enchanteur, de la musique et une panoplie d’activités au cœur du village qui sauront captiver petits et grands.

Le coup d’envoi du marché se fera à 10 h, le samedi 7 décembre. Dès 10 h 30, une chorale d’enfants entonnera les plus beaux airs du temps des fêtes dans l’église. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter d’activités variées telles qu’une balade en carriole (de 12 h 30 à 14 h 30), et d’amuseurs publics sous le thème « Casse-Noisette » à 13 h, 14 h et 15 h. Les enfants auront même l’occasion de se faire maquiller dans l’église, de 13 h à 16 h. Enfin, les amateurs de musique sont conviés au spectacle de Tribe of 2 à 15 h, puis à celui du groupe de musique traditionnelle Artifaille Trad de 16 h à 17 h, heure de fermeture du site.

La Course des lutins, un événement sportif pour toute la famille, ouvrira la journée dudimanche 8 décembre. Les festivités se poursuivront avec l’arrivée du Père Noël, qui distribuera des cadeaux aux enfants de 11 h à 14 h 30. Diverses animations auront lieu entre 12 h et 15 h, notamment le lutin Kroki et les Classy, un quatuor de Noël, de 11 h 30 à 14 h 30, tandis que l’artiste Benoit Campeau clôturera la journée, avec son tour de chansons, près du feu, de 15 h à 16 h.

MARCHÉ DE NOËL : Plus de 40 artisans présents

Le Marché de Noël de Val-Morin rassemblera une quarantaine d’artisans talentueux qui proposeront une grande variété de produits et de créations uniques. Que vous soyez à la recherche de décorations faites à la main, de produits gourmands, de bijoux originaux ou encore de cadeaux personnalisés, le marché sera une véritable caverne d’Ali Baba. Ces artisans, provenant principalement de la région des Laurentides, partageront leur savoir-faire et leur passion dans une ambiance conviviale, idéale pour dénicher des trésors uniques tout en soutenant l’économie locale. Le Marché se déroulera à l’extérieur, dans la place des férias et à l’intérieur, dans la salle communautaire de l’hôtel de ville et à l’église.

Venez découvrir les créations de nos artisans locaux et profiter de toutes les animations que la Municipalité proposera lors de ce week-end féérique pour toute la famille.

Pour consulter la programmation complète, visitez le site de la Municipalité.

EN DÉCEMBRE, VAL-MORIN CÉLÈBRE LES FÊTES À L’ÉTAT PUR!