Dans les vignes – Guide du vin d’exception

Décembre est le mois du beau et du bon. Il allait de soi de passer la plume à notre Madame Bulle! Denise Vanier, voyageuse et épicurienne, est bien connue par notre clientèle pour ses judicieux conseils sur ce nectar festif qu’est le mousseux. Laissons donc la parole à celle qui est aux premières loges des prémices de vos évènements heureux. Santé!

À la SAQ depuis 9 ans, j’ai une garde partagée entre Sainte-Adèle et Sainte-Agathe. J’adore échanger avec les clients. Échanger sur ce qui se retrouvera sur leur table, parler de leurs derniers voyages ou des moments tout simples de la vie. Pour la nouvelle année, à vos bulles! Pas besoin d’une grande occasion. Le champagne va du simple bol de chips jusqu’aux mets les plus gastronomiques. Aucun vin au monde n’est aussi « pluriharmonieux ».

Je vous suggère pour commencer un assemblage de pinot noir et de chardonnay. Le Ruinart Brut, qui, avec sa finale briochée mais fraîche, appréciera un plateau de noix et de fromages sur la baguette de votre boulanger préféré. Une bonne tartiflette lui fera aussi de l’œil. Si vous avez envie de le déguster en fin de repas, offrez-lui un dessert qui mettra en valeur son côté brioché. Une crème brûlée sera la compagne idéale.

À servir frais, jamais glacé.

Ruinart Brut

103,00 $

Code SAQ : 10326004

Le vin est comme tout ce qui atterrit sur une table : tous les goûts sont dans la nature. On aime ou on n’aime pas. Par contre, le rosé de la famille Raventos est un coup de foudre unanime pour toute l’équipe de Sainte-Adèle. Assez pour que nous en ayons commandé 800 bouteilles disposées en sapin de Noël dans notre succursale! Il faut savoir que les Raventos baignent dans les bulles depuis 1497. L’équilibre est là et le rapport qualité-prix aussi. En bouche, on retrouve une sensation presque crémeuse où se côtoient subtilement la fraise et le pamplemousse. Je l’adore sur un gravlax de saumon : le poivre rose et l’aneth le mettront en valeur. Pourquoi ne pas lui faire cadeau de quelques sushis de chez Sushi Sainte-Adèle? Ne tardez pas, car cette pépite est rarement disponible sur nos tablettes.

Raventos i Blanc De Nit 2022

31,50 $

Code SAQ : 12097954

Toute l’équipe de la SAQ aimerait vous souhaiter une année 2025 dans le partage. Levez vos champagnes, cava, prosecco ou votre verre d’eau bien haut et profitez de vos proches!

Paix et amour!

Madame Bulle