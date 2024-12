Guide de survie pour les fêtes

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Les repas copieux, les excès alimentaires, l’alcool, les nuits raccourcies et les journées interminables… C’est le programme chargé de cette fin d’année! Ces moments festifs sont mémorables, mais laissent souvent des traces telles qu’un teint brouillé, des cernes, un visage fatigué, ou de petits boutons, qu’on préférerait éviter.

Une consommation importante de sucre? C’est la recette parfaite pour se retrouver avec des poches sous les yeux et des boutons qui décident de pointer le bout de leur nez. En prime, un teint pâle à cause du manque d’oxygénation de nos cellules. La glycation (sucre qui se fixe aux protéines de collagène et d’élastine pour les rigidifier et provoque une perte d’élasticité et de tonus) peut causer l’apparition de petites ridules sur le visage, particulièrement autour des yeux et de la bouche, car sur ces régions l’épiderme est plus fin et plus fragile.

Mais pas de panique : pour prévenir cela, il faut prendre soin de sa peau avant les fêtes pour rayonner durant cette période attendue. Voici la routine beauté proposée :

Au quotidien

Le lait nettoyant et la lotion tonifiante s’utilisent matin et soir. Le matin, nettoyez en douceur pour éliminer les résidus de la nuit : transpiration, excès de sébum, poussière. Vous répéterez ce geste à la fin de la journée pour libérer votre peau des impuretés qui bouchent les pores et du maquillage. Complétez par l’application d’un produit pour les yeux, les lèvres et une crème de jour ou de nuit pour redonner confort et souplesse à votre peau.

Redonnez de l’éclat à votre peau

Le gommage du visage est une étape clé pour déloger les impuretés et éliminer les cellules mortes de la peau. Fait à raison d’une à deux fois par semaine, il complète efficacement le nettoyage quotidien. Votre peau sera douce au toucher et sa capacité de régénération et d’absorption des actifs des produits sera optimisée.

Offrez un moment de détente à votre peau

Idéalement, je suggère d’appliquer un masque après avoir effectué votre exfoliation, une étape essentielle pour être au top pendant les fêtes ! Qu’il soit purifiant, hydratant ou raffermissant, il répondra à vos besoins. Il élimine les toxines, nourrit l’épiderme et redonne de l’éclat à une peau fatiguée.

Boostez votre routine avec un sérum

Un incontournable avant les crèmes pour décupler leur efficacité! Utiliser un sérum vous permet de maximiser l’efficacité de vos crèmes car il pénètre en profondeur dans votre peau et agit sur l’éclat, la fermeté et la régénération. C’est le partenaire idéal de votre routine quotidienne.

Le matin de la fête

Misez sur une exfoliation pour éliminer toutes les impuretés. Dans l’après-midi, détendez-vous avec un masque visage, hydratez votre peau avec votre crème avant votre maquillage, cela permettra une meilleure tenue des fards et apportera un éclat supplémentaire à votre teint.

Après le réveillon ou la fête du Nouvel An

Même si vous êtes épuisée, n’oubliez jamais de retirer votre maquillage avant d’aller vous coucher et d’appliquer vos produits de soin, la santé de votre peau en dépend!

Je vous souhaite une très belle période des fêtes et du temps de qualité avec les gens que vous aimez. Bonne année 2025!

Prenez soin de vous et de votre peau!