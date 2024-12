La fée Morrigane et les Folks de Val-David – Épisode huit

Texte et illustrations – Gilles Parent

Nicolin est prêt à partir avec Cluricaun pour trouver le vieux Folk. Mais Cluricaun veut négocier…

– Tut, tut, tut, pas si vite, fiston, dit Cluricaun. Il me faut d’abord un paiement d’avance. Je ne travaille jamais gratuitement, mais j’offre toujours une garantie!

– Cluricaun! s’exclame le cordonnier, tu sais bien que si les propriétaires de cette auberge te trouvent ici, ils nous chasseront tous. Je te conseille d’aller raconter tes boniments ailleurs. Ne l’écoutez pas, monsieur Folk, Cluricaun est un manipulateur , il vous entraînera je ne sais où et il vous abandonnera…

– Bon. Si vous le prenez comme ça, je m’en vais, et tant pis pour les Folks, après tout…

– Attendez! Pouvez-vous me jurer que vous me dites la vérité? demande Nicolin.

– Regarde-moi bien dans les yeux, fiston! Je n’ai qu’une parole. Tu me crois ou tu ne me crois pas, un point c’est tout.

– Que demandez-vous pour me conduire auprès du vieux Folk que vous avez vu?

– Je ne l’ai pas vu, fiston, mais je sais où il se trouve. Et en acompte , c’est facile : tu me donnes ta veste et je t’en remettrai une qui t’ira parfaitement et te protègera du froid.

– Ne faites pas cela, monsieur Folk! intervient le violoneux. Cluricaun est un contrebandier . Il fera de vous un bandit. C’est vous qui serez pris, jamais lui, il est trop malin.

– N’écoute pas ça, fiston. Allez, rends-moi ta tunique et on s’en va!

Cluricaun n’a pas le temps de poursuivre sa causette . Une forte brise jaillit dans la cave de l’auberge et tous découvrent la fée Morrigane, assise sur le comptoir du bar. La surprise est telle que les quatre protagonistes n’osent plus bouger.

– Ça suffit, Cluricaun! ordonne Morrigane.

Cluricaun se courbe pour saluer dignement la reine fée de sa voix éraillée :

– Ô! ma reine, ô! notre fée bienveillante, quel privilège avons-nous que celui de votre présence inattendue en ce lieu tout à fait indigne de vous. Je suis, comme toujours, l’un de vos plus fidèles sujets et vous savez…

– Arrête tes sornettes , Cluricaun! Écoute-moi bien. J’ai toléré tes écarts de conduite trop de fois. Tu es un fidèle sujet, c’est vrai, mais d’une bien étrange fidélité, de la plus mauvaise qui puisse exister dans mon royaume, je pourrais bien me passer de toi. Tu ne m’apportes que des soucis et des dérangements.

– Ô, ma très vénérable fée, j’ai tellement de fois été piégé par des humains malhonnêtes qui m’ont conduit en dehors de ma volonté à commettre des gestes regrettables… et je vous en demande pardon, pardon…

– Voler, tricher, mentir, magouiller , voilà le lot de tes activités de paresseux, Cluricaun. J’ai bien envie de te faire disparaître à tout jamais, ou de t’expédier à l’autre bout du monde où tu seras forcé de te débattre chaque jour au milieu de lutins inconnus qui ne voudront pas de toi.

– Pitié, ô, ma fée clémente , pitié, je vous en prie!

– C’est bon, cesse de pleurnicher. Et dis-nous plutôt ce que tu crois savoir à propos du vieux Folk. Je pense que tu ne sais rien du tout, mais dis toujours!

– Je sais seulement ce qui se raconte au village… qu’un Folk recherchait un autre Folk que personne ne connaît.

– Et vous, les Lépréchauns, n’étiez-vous pas sur le point de croire que Nicolin était un imposteur? N’étiez-vous pas sur le point de l’abandonner? Votre attitude n’est guère plus complaisante , secourable, que celle de Cluricaun!

(À suivre dans la prochaine édition du Ski-se-Dit…)

Lexique

Boniments : faux discours, du blablabla

Manipulateur : truqueur, qui tente d’arriver à son but de manière croche

Acompte : partie d’un paiement donnée en avance

Contrebandier : genre de pirate, voleur

Causette : discussion familière, parlotte

Protagonistes : principaux personnages d’une histoire

Voix éraillée : voix râpeuse, enrouée

Sornettes : absurdités, paroles sans fondement

Écarts : manquements, caprices

Magouiller : agir malhonnêtement, comploter

Clémente : qui pardonne, tolère

Complaisante : gentille, aimable