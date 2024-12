La fée Morrigane et les Folks de Val-David – Épisode neuf

Texte et illustrations – Gilles Parent

Les deux frères Lépréchauns veulent se disculper , ils parlent en même temps, rapidement.

Oui, non, oui, c’est-à-dire que…

– Taisez-vous! Maintenant, nous allons réfléchir tous ensemble! Nicolin, dis-nous à quoi ressemble ton pays de Val-David. Comme ça nous aurons une idée d’où pourrait se trouver le vieux Folk. S’il est égaré, nul doute qu’il cherchera à retrouver un environnement qui lui paraîtrait familier.

– C’est un pays de belles et grandes forêts, des basses montagnes, des vallées avec des ruisseaux, des petits lacs et une belle rivière. L’été, il y a des moustiques, mais aussi de nombreux petits fruits sauvages. L’hiver est assez long avec beaucoup de neige dont profitent les skieurs et randonneurs. Certains passent tout près des rochers qui bordent l’entrée de notre mine. Bien sûr que nous, dans la mine, on ne sort que pour la livraison des commandes, ou pour observer de temps en temps ce qui se passe en surface.

– Je trouve que ça ne ressemble pas beaucoup à l’Irlande, dit le cordonnier. À part les moustiques, et il y en a peu; quant à l’hiver, nous recevons plus de pluie que de neige!

– Ça ressemble plus à l’Écosse… dit le violoneux, à cause de la neige et des mines!

– Pfff! fait Cluricaun. Vous ne connaissez rien à l’Écosse, vous passez votre temps à taper sur des chaussures et à faire grincer votre misérable instrument à cordes! Moi, je voyage sans arrêt, j’ai vu de nombreux pays. L’Écosse, je sais où ça se trouve, j’y suis allé, et je n’ai jamais entendu parler de mines d’or dans ce pays. Je ne connais que leurs mines de charbon… Quant à l’hiver chez les Écossais, c’est vrai qu’il y a un peu de neige dans leurs « Hautes-Terres », dans leurs montagnes, mais il n’y a pas des quantités comme celles que semble connaître le fiston Folk.

– Une mine, c’est une mine, dit le violoneux, qu’importe ce qu’on y extrait . Les Folks sont des mineurs, pas vrai?

– Tu as raison, mon frère. Qu’en pensez-vous, Nicolin?

– Je ne connais rien aux autres mines. Est-ce que le charbon écossais est comme de l’or?

– Hé, hé, hé! Ça peut l’être d’une certaine manière, fiston, en y mettant la quantité, hé, hé, hé… Comme quelques tonnes de charbon pourraient valoir quelques grammes d’or, par exemple!

– N’apporte pas de confusion , Cluricaun, si tu veux que je te laisse parcourir les pays à nouveau, dit Morrigane. Dis-nous ce que tu sais vraiment.

– Bah! Si vous voulez mon avis, le Folk en question est toujours en Irlande, chez nous. Vous semblez oublier qu’il y a des mines importantes dans notre pays; je les ai vues! La mine d’argent de Glengowla, dans le Connemara, et une grosse mine de cuivre à Allihies, dans le comté de Cork…

– Ton savoir a du retard, Cluricaun, dit le violoneux. Il y a bien longtemps que ces mines sont fermées, elles ne sont plus que vestiges d’une époque lointaine.

– Et alors? Ce qu’on cherche est un endroit qui aurait attiré le vieux Folk… Pas vrai? Sinon, si vous tenez à tout prix au froid, à la neige et aux effroyables moustiques, il vous faudra orienter vos recherches beaucoup plus au nord… Chez les Gnomes , en Finlande. J’y ai mis les pieds une fois et jamais je n’y retournerai. D’abord parce que c’est très loin d’ici, et parce que je ne supporte ni les grands froids ni les moustiques… Et je préfère le whiskey au lait de caribou!

– J’ai bien envie de t’y envoyer pour expier ta mauvaise conduite, Cluricaun, dit Morrigane. Mais, je serai indulgente . Toutefois, tu devras accompagner Nicolin Folk aux anciennes mines d’Irlande et chercher la trace du vieux Folk. Et n’essaie pas de me tromper, je saurai toujours où tu te trouves et ce que tu fais. La seule chose que je n’arrive pas à voir, c’est le lieu où se trouve le vieux Folk, parce qu’il n’est pas encore l’un de mes sujets.

(À suivre dans la prochaine édition du Ski-se-Dit…)

Lexique

Se disculper : se défendre, s’excuser

Extrait : (extraire) retirer, sortir

Confusion : complication, mélange, emmêlement

Vestiges : des ruines, des restes

Époque : une période, un temps passé

Gnomes : lutins des pays nordiques

Expier : effacer, réparer, payer

Indulgente : qui pardonne, compréhensive