La montagne comme on l’aime

Les Éditions Ski-se-Dit/SHPVD lancent, le 14 décembre, de 14 h à 16 h au Magasin Général, à Val-David, un ouvrage remarquable intitulé Val-David, terre d’accueil – Berceau de l’escalade, qui porte sur ce sport et les personnalités qui l’ont marqué. Dans cet ouvrage abondamment illustré, les auteurs, Paul Carle, historien et lauréat 2024 du prix Passion aux Grands Prix de Culture Laurentides (lire p. 13), et feu Martine Lavallée, ont réuni de nombreux documents originaux et des témoignages inédits sur l’escalade.

Le 14 décembre, M. Carle sera sur place au Magasin Général pour dédicacer cet ouvrage.

Le livre sera en vente au Magasin Général et aux Marchés d’ici, et également en version numérique!

Surveillez le www.ski-se-dit.info pour les détails.

Surnommé le poète, Serge Angelucci est un grimpeur de glace reconnu dans le monde entier comme un des plus audacieux héros de la montagne. C’est à Val-David que Serge a fait ses premières folies en escalade, aux côtés de Normand Cadieux, Paul Laperrière et Benoît Dubé, notamment. Ski-se-Dit l’a joint en France, d’où il continue, à près de soixante ans, d’escalader des sommets infranchissables, sauf pour le poète. Une entrevue qui sera publiée dans nos pages début 2025.