Louise Duhamel

Chroniqueuse culinaire, chef bénévole des dîners communautaires et résidente de Val-David

On les appelle livres de salon, de table basse ou de prestige… Ce sont de gros livres, souvent des éditions de luxe, de véritables œuvres d’art, comme les livres Assouline, par exemple, que l’on conserve précieusement. Ce sont surtout des atlas, des livres d’histoire, des livres d’art, de mode ou de décoration, de voitures, de cuisine ou de sommellerie. Mais parfois, ce sont aussi de faux livres et ne sont que décoratifs!

L’année dernière, j’ai reçu Le Dictionnaire de l’apéro… un livre de grand format, sans être surdimensionné. Il n’est pas particulièrement beau, il compte plusieurs pages, son contenu est instructif et je le lis par bribes, selon mes envies. Ce dictionnaire, édité chez Hachette Vins, est le fruit de la rencontre de passionnés de vins, d’alcools, de boissons diverses et de bonne bouffe. Ses auteurs, Arnaud Rafélis de Broves, Paul-Antoine Solier et Quentin Chapuis, sont les cofondateurs de la Fédération française de l’apéritif. Leur livre est d’une lecture légère qui ne manque pas d’humour. On y trouve plus de 200 définitions pour tout savoir sur l’apéritif, présentées de façon rigoureuse et souvent rigolote. Du lonzo au mâchon, en passant par le Cynar, la bière, les cornichons, la gueule de bois, le cure-dents ou la carafe, ce dictionnaire décortique l’art de vivre à la française de manière bien amusante.

Si le contenu de ce dictionnaire ne nous est pas complètement étranger, on y découvre tout de même des recettes fort intéressantes et des idées utiles pour réaliser un apéro parfait. Et vous, comment vivez-vous votre heure de l’apéro? Voici trois recettes de mon cru et pas compliquées pour grignoter allègrement tout en portant un toast. Elles se préparent en quelques minutes et accompagneront bien un dry martini, une bière, un kir ou votre mocktail favori, effet umami garanti! A salute! Cheers! Ganbei! ¡Salud! Prost! Topa! Kampaï! Mazel tov! Boovatje zdorovi! Mogba! Skol! Salaamati! Be seha! Tchin-tchin… alors « Santé et joyeuses fêtes »!

Rillettes de maquereau fumé

Maquereau fumé 350 g

Fromage blanc 150 g

Raifort (facultatif) 1 c. à soupe

Persil frais, haché 1 c. à soupe

Ciboulette fraîche, hachée 1 c. à soupe

Jus de citron 40 ml

Sel et poivre Au goût

Enlever la peau du maquereau. Dans un bol, déchiqueter la chair à l’aide d’une fourchette. Ajouter tous les autres ingrédients sauf le sel et le poivre. Bien mélanger et goûter. Ajuster l’assaisonnement si nécessaire. Servir accompagné de croûtons grillés ou de craquelins, de concombres marinés, d’aneth frais, de câpres…

Cervelle de canut

Fromage à la crème 250 g

Crème 35 % à fouetter 30 g

Échalote 1

Ail 1 gousse

Persil frais, haché 1 c. à soupe

Ciboulette fraîche, hachée 1 c. à soupe

Estragon frais, haché 1 c. à soupe

Huile d’olive 15 ml

Huile de noix (facultative) 5 ml

Sel et poivre Au goût

Hacher l’ail et l’échalote. Mélanger le fromage et la crème puis ajouter tous les ingrédients hachés. Ajouter les huiles et bien mélanger. Saler et poivrer généreusement et laisser reposer au frigo. Servir avec des croûtons grillés, des radis…

Note.- Il est conseillé de préparer la cervelle de canut la veille et de la laisser reposer au frigo pour que le fromage s’imprègne bien des saveurs des autres ingrédients.

Olives marinées au fenouil et à la coriandre

Olives neutres (au choix) 250 g

Zestes de citron 15 ml

Graines de fenouil 5 ml

Graines de coriandre 5 ml

Graines de nigella 5 ml

Ail dégermé 1 gousse

Flocons de piment fort (facultatifs) 1 pincée

Huile d’olive 45 ml