Revue de l’année 2024

Lorraine Hamel

Courtier immobilier et résidentiel

Remax bonjour

La Banque du Canada nous tient en haleine avec ses taux d’intérêt. Les propriétaires qui renouvellent leur hypothèque sont embêtés et c’est le budget familial qui écope. Les banques alimentaires sont créatives pour nourrir l’augmentation des besoins. Les communautés se serrent les coudes et la plupart des citoyens font leur liste d’épicerie en fonction des rabais. Je m’arrête là! Nous en sommes tous témoins.

Maintenant, parlons de l’autre côté de la médaille. Quand je pense à mon année 2024 et à tous les clients que j’ai accompagnés, je suis reconnaissante de la confiance qu’ils m’accordent.

Acheteurs et vendeurs innovent dans les solutions qu’ils dénichent pour réaliser leurs projets. Je pense à la famille Clément, touchée par la crise du logement et vivant trois générations sous le même toit dans une propriété trop petite. Avec complicité, ils l’ont vendue puis ont acheté une maison adaptée à leurs besoins, mieux située, et où tous sont propriétaires. L’entraide est au rendez-vous!

Françoise entretient seule sa propriété depuis plusieurs années. Avançant en âge, elle réalise que les tâches pèsent sur ses épaules. Or, il est difficile de vendre le nid familial. Elle choisit alors d’aller vivre dans une résidence. C’est beaucoup plus petit, donc elle s’active à vider le plus possible les 50 ans de souvenirs qu’elle possède. Une grosse étape, mais après son déménagement, elle est reconnaissante d’avoir pris cette décision et réalise qu’elle souffrait aussi d’isolement. C’est une adaptation de prendre ses repas avec des étrangers, de se faire des amis, de s’investir dans des activités. Mais sa bonne humeur et sa joie de vivre refont surface. Vous avez compris que la maison est vendue, Françoise a donc les fonds nécessaires pour vivre à l’abri.

Alexandre, travailleur autonome en télétravail, était prêt à acheter sa première propriété. Nous avons commencé les visites en 2023. Est-ce que je vous ai déjà dit que j’adore les acheteurs de première maison? C’est une mission! Nous avons eu un plaisir fou à lire les déclarations du vendeur, les certificats de localisation, et à passer les détails au peigne fin. Mon client analysait tout pour prendre la bonne décision. Il a pris son temps, il a été patient. Le coup de cœur s’est finalement présenté; c’est le moment que j’aime le plus. Le non-verbal de l’acheteur est tellement révélateur. Le vendeur et le courtier demeurant à Québec, je peux dire que, durant toutes mes années en immobilier, c’est la première fois que la réalisation des conditions a pris 8 mois. Ouf! Mon Alexandre est super heureux d’avoir tenu le coup!

Quel privilège de recevoir la confiance des clients et de les accompagner!

Merci et bonne année 2025!