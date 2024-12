Voyage en famille – Collecte de canettes pour Cap Odalaë

C’est une année unique de voyage autour du monde que s’apprête à vivre une petite famille de Val-David. Les trois jeunes sœurs, Ophélie, Danahée et Laëtitia, auront respectivement 9, 7 et 5 ans lorsqu’elles partiront avec leur sac à dos en juillet 2025. Afin de faire participer leurs filles aux différents préparatifs et de sentir qu’elles contribuaient concrètement au projet, les parents leur ont proposé de s’occuper d’une collecte de canettes et de contenants consignés. Elles sont donc responsables d’aller collecter puis de rendre les canettes dans les différentes machines des épiceries, un moyen à leur hauteur!

En effet, depuis plusieurs mois déjà, la famille reçoit fréquemment des livraisons de sacs remplis de canettes directement devant leur porte. « Il nous semblait important de leur faire prendre conscience du coût de cette aventure et de la nécessité du travail de chacun pour y arriver. Quelle fierté comme parents que de voir nos enfants si engagés dans un projet familial et de sentir qu’elles acquièrent tranquillement la satisfaction de la valeur du travail accompli. »

Afin de rendre cette collecte encore plus concrète, les parents leur ont demandé de visualiser une activité qu’elles aimeraient faire lors de cette aventure grâce à leurs efforts. Faire de la tyrolienne dans les montagnes pour l’une, faire du cheval sur une plage au coucher de soleil pour l’autre, et prendre un koala pour la plus jeune. Des petits rêves qui leur donnent le sourire lorsqu’elles se retrouvent à gérer les aléas de la machine à canettes de l’épicerie…

Les dernières années n’ont pas été de tout repos à la suite du diagnostic du syndrome de C.H.A.R.G.E. de la plus jeune des sœurs. La famille aura vécu de grandes émotions en continuant de rêver faire ce qui lui semblait peu probable à certains moments. « Partir avec une enfant qui a des limitations physiques demande une certaine logistique et comporte son lot d’inquiétudes. » C’est néanmoins avec beaucoup d’espoir et de détermination qu’ils ont poursuivi ce grand rêve, sans trop savoir comment il aboutirait. « Pendant que nous traversions les différentes étapes des diagnostics, des opérations, les deuils et les grandes victoires, nous n’avons jamais cessé de croire que notre aventure en famille autour du monde serait possible. On se disait simplement qu’on allait trouver un moyen de le faire, peu importe comment nous devrions l’adapter pour elle. »

Si vous souhaitez contribuer à leur grande aventure, d’ici juillet 2025, vous pouvez les contacter par courriel (capodalae@gmail.com) ou texto (438 888-8552). Les filles se feront un plaisir de venir chercher les canettes et contenants consignés directement à votre domicile.

Vous pouvez également les soutenir en faisant un don directement à leur GoFundMe.

Pour suivre leurs aventures sur Facebook, trouvez la page de Cap Odalaë.