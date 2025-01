Astro-Tarot – Petit délire astral – JANVIER 2025

Véronique Nicolas

Résidente de Val-David

Chaque mois, je vous transmets un message offert par les cartes, en contact avec chacun des signes du zodiaque. En espérant de tout cœur que ces messages puissent vous rejoindre et toucher le vôtre, de cœur. Je vous embrasse très fort.

Pour m’écrire : letarotlumiere@gmail.com

et pour en apprendre un peu plus : www.letarotlumiere.com

Y’a un trou au bout du mur / route. C’est encore un peu loin, mais tu vois – parce que le passage est clair, même s’il reste des pas à faire. Vers le beau paysage. Montagnes de lavande / plage relaxante. En attendant que le gris passe, tu peux compter les restants d’étapes 1, 2, 3… La porte aux couleurs fraîches et intrigantes s’en vient.

« Se faire confiance »… Me semble que ça doit ressembler à ce qu’on ferait si on était 100 % soutenu / célébré, sans même avoir commencé. Toi, mettons, en sachant ça, tu ferais quoi? Pour te rendre vers l’ouverture aux colonnes de marbre et au ciel pastel, qui veut alléger le bruit de tes pas, et faire sortir de ton dos des ailes?

C’est drôle, les humains. Ça marche en regardant un point bien précis en avant – ça veut l’atteindre, avec succès, bien, rapidement. Ça veut se rendre, bon. Pour réaliser, une fois au point d’arrivée, que c’est pas l’atteinte de quelque chose qui fait du bien, mais d’avoir cru, quelque part, que ça s’pouvait.

J’aimerais ça être un chien, juste pour pouvoir shake it off quand yé temps de passer à d’autre chose. Les chiens, eux, ça leur vient naturellement de se brasser le moment pour laisser place au suivant. Allez, Cancer! Viens danser. C’est l’heure de tourner la page et d’aller valser vers cette nouvelle année / éternellement.

Les ficelles sont en train de se détacher. Elles vont rester derrière toi, au sol, toutes enroulées sur elles-mêmes, parce que tes yeux de hibou, habitués à la nuit, voient maintenant aussi à travers les histoires de cadenas. Tu connais l’emplacement de la clé – déverrouiller les fils qui traînent encore à tes chevilles. Une belle envolée.

C’est pas toutes les mères qui ont été cool, à l’écoute et complices… Mais, mettons que tu pouvais l’inventer, cette mère-là qui te fait du bien, avec ses bras toujours ouverts, comment elle serait? Prends cette belle liste-là, et vois comment tu peux être cette mère envers toi. Pleine de clins d’œil et de biscuits au chocolat.

Quand le téléphone sonne, on répond. À part quand on n’est pas sûr du numéro… Mais ma belle Balance, faudrait pas passer à côté de kette chose juste parce que t’as peur de répondre. Ce qui appelle dans le moment est important : c’est ta petite voix. Go! Décroche! Dis-lui que tu veux tout entendre. Please. Elle a un tas de beaux secrets à partager avec toi.

Un miroir, ça aide à voir si on a du Nutella sur le bord d’la joue avant de sortir d’la maison. Mais pour regarder les traces d’égo qui s’emporte face au vent = moins évident. Pourtant. La vie se place en miroir tellement souvent pour que tu voies. Même devant les pires traces de Nutella, y’a une opportunité / voir ce qui se passe en dedans. Euuu oui, merci, miroir d’la vie.

Girls just wanna have fun! Mais toi, Sagittaire, t’as envie de quoi? Sais-tu encore comment sortir ton coffre de déguisements pour awère du fun en te foutant de ce que le monde pense? On me chuchote à l’oreille que 2025 est foule willing d’embarquer avec toi! Ensemble, bras dessus bras dessous su’l dancefloor. L’année part ben.

Un titre de livre entendu récemment me fait du bien. Pourquoi être heureux, quand on peut être normal? Le paradis, le nirvana, le bonheur, le succès, l’abondance… Pendant qu’on « avance vers » ces affaires-là, on oublie totalement le faite que de JUSTE être une personne, ici, est en soi une estifi de victoire. T’es là, Capricorne. Faque t’as réussi. Je lève mon chapeau et célèbre tout ce que tu fais de normal – bravo!

Des fois, on a l’impression d’être soutenu par des « gens », sans qu’on les voie. Face à une épreuve, une déception… À ce moment précis où on arrive à tout lâcher, à accepter, à s’en remettre à plus grand que soi. Pis ça fait toujours plaisir au cœur. Voilà ce qui est là pour toi aussi, beau Verseau. Des « gens » qui t’aident sans que tu les voies. Peux-tu les laisser faire?

T’es plus que prêt, mon beau Poissons. Ça fait mille ans que tu pratiques. Mille vies. T’as pas besoin de costume pour ce rôle-là; t’as juste à suivre la musique en sachant que tu sais tout, déjà. Avant d’entrer sur scène, t’as juste à dire : « J’ai fait ça toute ma vie. Et bien d’autres encore. Ma maîtrise est grande. Et tout me réussit. » Break a leg, now. The show must go on. Xox