Conseils de sécurité en période de grands froids

En raison des grands froids prévus cette semaine, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides rappele à la population les conseils de sécurité liés à l’utilisation de foyers, de poêles ou de système de chauffage d’appoint afin d’éviter les intoxications au monoxyde carbone.

Ces systèmes de chauffage ainsi que les cendres peuvent dégager du monoxyde de carbone. Si vous utilisez un foyer, un poêle à bois ou un système de chauffage d’appoint, assurez-vous que la pièce est bien aérée afin d’éviter une intoxication au monoxyde de carbone. Il est important que vos appareils soient en bon état et ramonés régulièrement. Lorsque vous retirez les cendres, il est primordial de les mettre à l’extérieur dans un contenant en métal à fond surélevé et muni d’un couvercle en métal.

Ce gaz toxique, invisible et inodore, peut entraîner des séquelles permanentes ou même la mort. Seul un détecteur de monoxyde de carbone peut vous alerter de la présence de ce gaz. Il est donc important de s’en procurer un, de préférence, qui demeure fonctionnel lors de pannes d’électricité. Rappelons qu’un détecteur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone.

Pour plus d’informations et les recommandations générales de prévention, consultez les sections Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone et Conditions hivernales extrêmes sur le site Web Quebec.ca.

Solidarité à l’égard de l’itinérance

Par ailleurs, les personnes en situation d’itinérance ou en état de grande vulnérabilité sont particulièrement à risque lors de grands froids. Par solidarité sociale, nous vous invitons à encourager ces personnes à contacter les organismes communautaires pour avoir accès aux ressources ou la liste des hébergements de la région.

De plus, la ligne 811, disponible 24 h/24, 7 j/7, peut aussi les renseigner. N’hésitez pas à communiquer avec le 911 si une personne semble en difficulté.

Pour toute information supplémentaire, consultez l’ensemble des services offerts en itinérance dans les Laurentides à l’adresse: santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/itinerance

ou: https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Sante_mentale/Itinerance/PUB_Depliant_Hiver-2024-25.pdf

Source : Direction des communications et des affaires corporatives

450 432-2777, poste 22898

Sans frais 1 800 363-2507, poste 22898

www.santelaurentides.gouv.qc.ca