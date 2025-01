La fée Morrigane et les Folks de Val-David – Épisode dix

– Je vous promets, ô, ma fée grandiose, que je guiderai et protègerai Nicolin Folk, jusqu’à ce que nous retrouvions le vieux Folk.

– Sachez maintenant que tous les Folks que vous pourriez retrouver feront partie des sujets de Féérie. Et je ne serai pas la seule à accepter ce peuple fier… Je sens fortement qu’une présence va se manifester parmi nous !

À ces mots, Merlin l’enchanteur est debout devant le petit groupe, au grand étonnement de chacun.

– Ma très chère Morrigane… beauté altière de tout le royaume de Féérie. Je t’ai commandé une couronne d’or que tu méritais, dit Merlin d’un air coquin, et je ne voulais aucunement manquer le sacre de cette couronne.

– Mais, mon très cher Merlin… Le sacre de cette couronne ne peut être possible qu’en présence du maître du savoir de chez les Folks, en l’occurrence le vieux Folk, n’est-ce pas, Nicolin ?

– Hélas oui, et nous l’avons perdu…

– Perdu, oui, dit Merlin, nous le savons tous. Mais j’ai pensé que je pourrais peut-être raccourcir un peu les distances et le temps de la recherche… Si bien que je crois qu’il ne va pas tarder à entrer!

Merlin pointe une baguette magique vers la porte de la cave; elle s’ouvre entièrement et entre tout fier et glorieux le vieux Folk.

– Ô, noble fée et reine de Féérie, dit le vieux Folk d’une voix paisible, c’est à votre très cher ami Merlin que je dois le privilège de vous retrouver en ce moment de si grande importance. Ce magicien prodigieux m’a accueilli chaleureusement dans son antre , de l’autre côté de la mer d’Irlande, que j’ai survolée par inadvertance , n’ayant plus la présence de mon guide Nicolin. J’étais alors assis au milieu d’une forêt de chênes au pays de Galles, entouré de dolmens , quand j’ai entendu la voix de Merlin me dire « Venez par ici, vieux Folk, le repas est servi. » Nous avons passé des moments fort agréables et Merlin m’a assuré que Nicolin s’était bien rendu à sa destination.

– Très cher et vénérable vieux Folk, je vous prie de sacrer ma couronne sans plus tarder et je vous promets que vous aurez une place des plus honorables parmi tous les sujets du royaume de Féérie…

– Et soyez assuré, cher ami, ajoute Merlin, que je joindrai mon savoir à celui de Morrigane pour retrouver et réunir rapidement tous les Folks à Val-David et dans leur mine, qui, je vous l’annonce, est déjà entièrement restaurée et n’attend plus que ses Folks mineurs et autres pour reprendre ses activités.

Morrigane pose un genou au sol. Le vieux Folk de Val-David tend un bras au-dessus de la tête couronnée de la fée…

– Que cette couronne d’or de Val-David soit sacrée à tout jamais, qu’elle protège la fée Morrigane et reine de Féérie, ainsi que son royaume et tous ses sujets de par le monde, ceux du milieu, ceux des bois, des cavernes, des landes, des prés, des auberges, des étangs, des montagnes, et aussi ceux de la mer.

Le Lepréchaun violoneux se met à jouer un air de gigue et Nicolin Folk se met à danser comme s’il avait toujours su le faire.

FIN

Texte et illustrations – Gilles Parent

___________

Lexique

Manifester : faire son apparition, apparaître

Altière : fière, hautaine, supérieure

Sacre : couronnement, consécration

En l’occurrence : dans le cas présent, dans la circonstance

Privilège : chance, honneur

Prodigieux : extraordinaire, fantastique

Antre : abri, caverne, refuge, repaire

Inadvertance : distraction, inattention, oubli

Dolmen : grande pierre plate posée sur des pierres debout

Restaurée : remise en bon état