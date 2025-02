Josée Masson

Résidente de Val-David

Il a beaucoup été question de la culture lors de la séance du conseil municipal du mois de novembre; plusieurs artistes et intervenants du milieu sont venus plaider la cause et l’importance de la culture dans notre village. C’était un cri du cœur pour faire comprendre que les réductions de subventions étaient néfastes, notamment celle dans le budget du Centre d’exposition, car elle risquait de mettre en péril cette institution.

Selon un vieil adage africain, «ça prend un village pour élever un enfant», et j’ajouterais que cela est encore plus vrai s’il s’agit d’un village de culture et de nature. Pour illustrer mon propos, j’aimerais partager avec vous la touchante expérience que l’on a vécue au Parc régional l’été dernier.

Dans ce milieu de plein air, nous avions exposé une sculpture de l’artiste papetière Isabelle Mougeot, et à côté de son œuvre intitulée Le courage de vivre, l’artiste avait installé une boîte destinée à recueillir les commentaires des visiteurs. C’est là que l’on a trouvé un texte laissé par une fillette, un papier sur lequel cette enfant avait écrit son désespoir; la détresse qu’elle ne savait exprimer par des paroles, elle l’a décrite à une statue inspirante avec l’espoir d’être entendue…

Deux personnes, une randonneuse curieuse et l’artiste, ont vu ce signal et ont alerté les autorités. Des actions immédiates et efficaces ont ainsi pu être prises à plusieurs niveaux.

Cet appel à l’aide a été entendu grâce à la «simple» présence d’une sculpture dans un milieu de nature. Comme quoi l’association nature/culture, image de marque du village, peut parfois être bien plus qu’un modeste slogan…

Qui aurait pu soupçonner l’impact de cette œuvre d’art?

Qui, après ça, pourra dire que la culture ne joue pas un rôle important dans notre communauté et la société en général?