François Gohier

Résident de Sainte-Agathe-des-Monts

Un café au lait, sans la mousse épaisse typique du cappuccino, c’est à peu près ça, un flat white. On le retrouve un peu partout ici, en Australie, et forcément en Nouvelle-Zélande, et il est savoureux à souhait. C’est que les baristas sont des gens fiers, au pays des kangourous!

J’avais fait l’expérience de cette mixture onctueuse lors de mes premières visites «down under» en croyant que c’était une exclusivité du coin. Jusqu’à ce que mon confrère Daniel Descôteaux en commande un devant moi cet été… chez Couleur Café, à Sainte-Agathe-des-Monts! À ma grande surprise, la caissière a enregistré sa commande sans broncher. C’est maintenant sur le menu!

Le café fait partie du rituel du cycliste. Les bons endroits sur les parcours, nous les avons repérés. Ils sont stratégiquement situés aux deux tiers des kilométrages prévus. Chez Mickey’s à Morin-Heights, Les p’tites folies à Arundel, Couleur Café à Sainte-Agathe, Général Café à Val-David, La Stazione à Mont-Blanc sur le P’tit Train. Mention spéciale au Café des Pins de Sainte-Lucie.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance d’un bon café. Un confrère m’a un jour confié qu’au moment où il s’était séparé, il avait tout laissé à sa conjointe… sauf la machine à cappuccino!

Le besoin de bouger

J’envie beaucoup les gens qui se mettent à courir, comme ça, sur des kilomètres. Je n’ai jamais pu faire de la course à pied, et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Et même plusieurs fois au cours de mon existence. Il me manque cette aisance du «deuxième souffle», et puis je n’aime pas ce que je ressens dans les genoux. C’est dommage, car c’est bien commode comme activité: une paire de chaussures appropriées et c’est parti!

Pour bouger à ma satisfaction, ça me prend un vélo. Alors, je m’en suis trouvé un ici qui permet de prendre le large occasionnellement.

Les propositions de parcours ne manquent pas sur internet. Un abonnement à Bikemap et je suis en mesure de partir en exploration nord-sud-est-ouest. La première sortie est une heureuse enfilade de plusieurs parcs linéaires agréablement situés autour de ruisseaux bucoliques. Ils ont un sens inné de la conservation, ici, dans le Queensland, et en font bon usage.

Tout ça est fort plaisant, mais manque de… caféine! J’ai beau chercher sur Google Maps, je suis loin de tout. Pas de barista en vue.

Direction Brisbane

Un nouveau parcours possible se détache des autres, car il longe la M1 (un genre d’autoroute 15), donc «roulant» sur une bonne distance et culminant au centre-ville, dans un arrondissement aisé sur les berges de la rivière Brisbane. Là, les cafés branchés abondent et l’atmosphère y est franchement relaxante. Paradis du jogging, du cyclisme et de la promenade. Vision de la société des loisirs tant discutée dans les années soixante mais jamais réellement vécue à l’âge adulte.

Ce sera ma destination fétiche pour les prochaines semaines. Une destination flat white!

Hô Chi Minh-Ville vers Hanoi

Après l’Australie, ce sera le Vietnam! Je rejoindrai un groupe d’une quinzaine de cyclistes pour une ballade de deux semaines du sud au nord. Je ne connais a priori personne de ce peloton. Cinq Canadiens, m’a-t-on communiqué, tous les autres étant des Britanniques. Des retraités pour la plupart. Les exigences physiques ne sont pas tellement élevées pour cette virée, mais quelle sera la forme réelle des autres voyageurs? À suivre dans le journal de janvier…