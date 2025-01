François Gohier

Résident de Sainte-Agathe-des-Monts

… vociférait Robin Williams, dans son rôle d’un commentateur radio de l’armée américaine durant la guerre du Vietnam conclue en 1975. Déjà cinquante ans l’an prochain! Un bail! Seuls les gens de plus de cinquante-cinq ans peuvent en conserver un quelconque souvenir. La très grande majorité des individus, donc, n’en ont qu’entendu parler.

Le présent périple à vélo (pas totalement sur deux roues) au pays d’Hô Chi Minh nous offre souvent l’occasion de méditer sur ce conflit meurtrier.

Aujourd’hui, bizarrement, tout ce qui se rapporte aux Américains (dont le dollar) a manifestement la cote, parmi les jeunes surtout.

Comme ailleurs, les Vietnamiens sont littéralement vissés à leur cellulaire. Et ils n’hésitent pas à texter au volant… de leur scooter. Car la moto est le standard ici. Peu cher à l’achat et en carburant, ce moyen de transport est omniprésent dans les villes. Il permet de se faufiler un peu partout, et sur les trottoirs au besoin! La circulation est chaotique… en apparence seulement, car les comportements et les codes sont issus d’une culture qui nous échappe. Ainsi, un coup de klaxon pouvant signifier chez nous «tasse-toi, mon oncle» ne vise ici qu’à confirmer sa présence aux autres conducteurs. Les accidents sont rares, précise notre guide. Ce qui surprend les visiteurs…

Un groupe de Britanniques

Je suis tombé sur l’organisation Exodus Tours par pur hasard sur Internet. Un groupe basé à Londres et possédant une antenne à Toronto. Après quelques vérifications d’usage pour me rassurer qu’ils existaient vraiment (on n’est jamais trop prudent quand il faut payer un acompte), c’était inscrit à mon calendrier. Le peloton compte quinze cyclistes, des gens dans la soixantaine surtout. Douze Britanniques, un Australien et deux Canadiens.

Comme je le faisais remarquer dans une chronique antérieure, et pour de bonnes raisons, le sport du vélo attire particulièrement les gens de la profession médicale: on compte dans le groupe deux omnipraticiens, une chirurgienne, une gynéco et une pharmacienne! En cas d’accident ou de malaise, ça peut être très commode…

Rouler à vélo dans les campagnes

Les exigences physiques sont moyennes pour ce périple combinant vélo (près de 500 km en tout), autobus, train de nuit et, finalement, une nuitée sur un bateau dans la baie d’Halong. Les segments à vélo sont bien planifiés pour visiter des endroits d’intérêt et permettre des contacts agréables avec les Vietnamiens, dans les villages et l’arrière-pays. Autrement, c’est l’autobus pour rallier la destination suivante.

Mon coup de cœur: Dalat, dans les montagnes, au milieu de vastes plantations de café. Tempéré et même un peu frisquet à la brunante. Une certaine similitude avec les Laurentides!

Si les gens du pays sont amicaux, et la bouffe simple mais toujours agréable, on doit déplorer l’absence de gestion des déchets. Ceux-ci se retrouvent un peu partout dans l’environnement, et on constate que c’est un phénomène de longue date. Un effort collectif serait de mise. Un gouvernement collectiviste (!) n’arrive apparemment pas à juguler cette faiblesse culturelle.

Somme toute…

Je n’hésite pas une seconde à recommander Exodus Tours pour des excursions à vélo ou en trekking. Ils sont dans les affaires depuis les années 70 et ont beaucoup d’envergure. Il faut toutefois être prêt à côtoyer au jour le jour des Britanniques dont l’accent n’est pas toujours facile à déchiffrer. Les gens provenant de Manchester remportent d’ailleurs la palme à cet égard! Mais tout ça rend l’expérience d’autant plus exotique.

Les cyclistes sont des personnes ouvertes, soucieuses de l’environnement et généralement altruistes. Les codes de sécurité étant les mêmes partout, on se sent à l’aise dans le peloton dès la première sortie.

www.exodus.co.uk (en anglais seulement)