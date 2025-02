Le sucre dans le vin… relativisé!

Dans les vignes :

Marie-Ève Côté

Conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Agathe-des-Monts

Le mois de janvier rime souvent avec résolutions! On entame la nouvelle année en voulant s’améliorer, changer nos habitudes. Plusieurs d’entre vous auront le souhait de mieux s’alimenter. Étant conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Agathe-des-Monts, je peux vous dire que le sucre dans le vin fait partie de notre quotidien. Pas une journée ne passe sans que l’on me demande un vin sec avec moins de 2 grammes de sucre!

Il est maintenant temps de relativiser le tout! Tout d’abord, l’indication au gramme est pour 1 litre de vin, et non pour 750 ml (quantité par bouteille). Donc si, par exemple, il est mention de 4,5 g/l, on peut dire qu’il reste plus ou moins 4 g pour les 750 ml, et si l’on boit la moitié de la bouteille (ou moins), nous serions à consommer 2 grammes de sucre… ce qui est loin d’être énorme. Gardons en tête qu’une pomme en contient environ 15 grammes. Sachant ceci, déculpabilisez-vous! Après, si c’est une question de goût, sachez que le sucre se fera sentir en fonction du taux d’acidité de chaque vin : plus un vin sera gorgé d’acidité et plus il lui faudra un taux de sucre résiduel élevé afin d’harmoniser son goût! Par exemple, certains rieslings pourront titrer à plus de 5, 6, et même plus de 7 grammes au litre et demeureront secs en bouche, car ce cépage a une acidité tranchante; tout est une question d’équilibre. Il serait dommage de s’empêcher de découvrir de magnifiques produits simplement à cause de leur taux de sucre. Soyez curieux et osez!

Maintenant que la chasse aux sorcières est officiellement terminée… voici quelques vins abordables, pour ceux dont la résolution est aussi de faire attention aux finances, et sous la barre des 2 grammes par litre, bien entendu.

Enologica del Oleana Calabuig Valencia

1,3 g/l

Code SAQ : 14189932

Bio et nature, 12,55 $

Vin rouge espagnol 100 % bobal. Cépage peu connu de l’Espagne, d’un beau fruit noir avec des notes quelque peu rustiques. Doté d’une belle acidité juste bien dosée, il sera parfait pour accompagner vos grillades et paellas!

Caprili Ilex

1,5g/l

Code SAQ : 13942929

Bio et nature, 15,65 $

Vin rouge italien 100 % sangiovese grosso. Un coup de cœur assuré! Difficile de trouver meilleure qualité-prix en Toscane. Il nous offre un beau fruit rouge soutenu. De beaux tanins souples qui se marieront à merveille avec vos plats réconfortants tels que mijotés, osso buco ou pâtes à la bolognaise.

Cattin sauvage 100 % riesling

4,1 g/l

Code SAQ : 13994542

Biologique

Et pour les curieux, voici un superbe riesling alsacien, avec son acidité vive et tranchante. Je vous mets au défi de déceler ses 4,1 grammes de sucre au litre. Vous y retrouverez de belles notes de limette parsemées d’aromes végétaux et floraux. Il accompagnera à coup sûr vos repas légers tels que ceviches, tartares ou sushis.