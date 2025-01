Ski nordique – Des ouvreurs de pistes

Suzanne Arbique

Résidente de Val-David

Récemment, lors du souper annuel du Club de plein air Val-Morin au Far Hills, quelques pionniers du ski nordique dans les forêts de Val-Morin et environs étaient réunis à une même table. Les voici sur la photo, et j’aimerais en faire une brève présentation.

Le premier, à gauche, c’est Jean-Pierre Masse, amateur de longues expéditions en canot dans le Grand Nord, de longues randonnées en ski ou en traîneau à chiens et de belles virées en vélo. Il est l’un des 5 fondateurs du Club de plein air Val-Morin. Avec des amis, il a défriché et créé les pistes Stevenson, Munson et Thé des bois. Très apprécié de tous et surtout du personnel du Parc, il est toujours disponible pour une corvée, officielle ou non, dans les sentiers. Des arbres à abattre, des sentiers à nettoyer? Amenez-en!

À sa gauche, Claude Bost, 95 ans et qui se rend au gym 3 fois/semaine! Il est né à Chamonix, et dans la jeune vingtaine, il décida de s’expatrier au Québec. Il est arrivé avec deux passions : le ski et le vélo. Ayant été chasseur alpin durant son service militaire, il épatait ses compagnons de randonnées en ski dans des sentiers parfois mal indiqués et évidemment pas tracés. Une descente longue et abrupte à travers des arbres vraiment proches et se terminant par un virage à 90 degrés pour ne pas s’écraser sur la grosse roche en bas? (Avez-vous reconnu la Gillespie?) Pas de problème, on s’amuse! Il a gagné sa vie en travaillant comme fonctionnaire fédéral dans différents villages innus très reculés, alors, la nordicité, il connaît.

Le troisième, Bernard de Pierre. On lui doit tellement! Il a tracé et développé de nombreux sentiers au Far Hills et dans un grand rayon autour de notre Parc. Il a bâti plusieurs refuges, et avec sa compagne, Francine, il a accueilli des centaines d’amateurs de plein air au Chalet Beaumont. Il est le créateur de ce que je crois être la première route blanche dans les Laurentides. En effet, il y a une trentaine d’années, il guidait des groupes d’une dizaine d’Européens dans des excursions de ski de 8 jours entre l’auberge Beaumont et le lac Supérieur. Il avait tracé et dégagé le sentier et bâti quelques-uns des refuges qu’ils utilisaient.

Dans sa Suisse natale, il fut guide de montagne et, jeune adulte déménagé au Québec, il fut professeur d’éducation physique. Ces deux passions ne l’ont jamais quitté. Accompagner et transmettre, voilà ce qui le caractérise, en plus d’une grande amabilité.

Le suivant est Jean Guertin. Il est l’un des fondateurs d’Air Transat, où il a agi longtemps comme chef pilote. Il fut aussi pilote de chasse dans la Air Force. Adolescent, il découvrit Val-Morin en travaillant durant 3 ans au Camp Maupas. Quand ce fut possible, il vint s’y établir, et après avoir sillonné le ciel, il explora et ouvrit en ski, avec ses amis Carmen, Claude et Jean-Pierre, de grands pans de forêt. Toujours avec ses amis, ce furent aussi les longues randonnées de plusieurs jours en bicyclette et les expéditions en canot dans le Grand Nord.

Vient ensuite Carmen Denis. Dans les sentiers, vous avez de bonnes chances de croiser cette belle dame blonde au sourire éclatant et à l’entrain contagieux. Elle a travaillé 25 ans au Centre de ski Far Hills avec son amoureux, Ernest de Alcala, et Bernard de Pierre. Avec le propriétaire, M. Smith, ils sont à l’origine de la section Far Hills du Parc. C’est une grande sportive, entraîneuse en ski alpin et en ski de fond l’hiver et en voile l’été. Donc, toujours avec l’élite. Ainsi, elle est le lien entre les générations. Elle était la jeunette qui œuvrait avec les pionniers et maintenant, elle est celle qui guide les plus jeunes.

Finalement, Francine Hudon, compagne et partenaire d’aventures de Bernard de Pierre. Aubergiste, elle était le sourire d’entrée à l’auberge Chalet Beaumont.

Sur cette photo, il y a un absent, Ernest de Alcala, malheureusement décédé il y a quelques années. Il était l’amoureux de Carmen, le papa de leurs deux filles, le compagnon d’aventures de Bernard de Pierre et de Claude Bost et le grand ami de Jean Guertin et de Jean-Pierre Masse. Avec Carmen et Bernard, ils ont créé l’école de ski du Far Hills, les fameux ski week, l’école des enfants, les journées d’initiation, et tant d’autres projets. À combien de centaines de personnes ont-ils transmis leur passion du ski?