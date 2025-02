Au Centre d’exposition – Michel Depatie et Bertrand R. Pitt

Michel DEPATIE – NOS VIEILLES PHOTOS / TSHITSHIASHI-AKUNIKANNANA

Bertrand R. PITT – ONDES POÉTIQUES

Du 22 février au 25 mai 2025

Présenté en primeur au Centre, le projet de Michel Depatie est appuyé par l’Institut culturel innu Tshakapesh et le Musée Shaputuan. Il s’inscrit en continuité avec ses recherches influencées par sa relation privilégiée avec la nation innue depuis plusieurs décennies. Dans un esprit de rencontre, son enquête archivistique et identitaire se questionne sur la posture éthique de la photographie au sortir d’une relation coloniale, mais également la dimension esthétique et formelle du photographique, son histoire, ses procédés et sa matérialité. Ses investigations entrecroisent les processus contemporains et anciens de création d’images. Ses impressions feront l’objet d’un dépôt légal au volet estampe de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ses explorations élargissent le champ d’action de l’art.

La pratique en photo, vidéo et installation de Bertrand R. Pitt porte sur la représentation du paysage comme lieu d’expérience. Tout à la fois, il remet en question autant la matérialité que l’immatérialité des images numériques. L’ambiguïté des rapports sensibles et intelligibles qui se nouent entre le corps, la culture et le paysage est mise de l’avant autant que les relations équivoques que nous entretenons avec l’univers technologique. À ses photomontages composés de photographies de paysages, il superpose des formes d’ondes acoustiques qui intègrent subtilement des extraits de discours, poèmes, chansons, manifestes qui ont été marquants dans l’histoire collective ou individuelle.

Samedi 22 février à 14 h – vernissage

Samedi 8 mars à partir de 13 h 30 ‑ VIOLENCE CONJUGALE À MICRO OUVERT avec Réseautage citoyen des Laurentides

Samedi 15 mars à 14 h – rencontre avec les artistes Michel Depatie et Bertrand R. Pitt

Mardi 1er avril de 15 h à 17 h – Le poisson d’avril des sirènes du Nord

Atelier d’écriture avec Danielle Fournier

De 17 h à 18 h – lecture collective et lectures de textes publiés dans Femmes de parole

Animation Nancy R Lange avec la collaboration de l’UNEQ

Samedi 26 avril à 14 h – présentation du film d’Eddy Malenfant

INNU (enseignement d’un grand-père à son petit-fils)

Les dimanches 23 février, 30 mars, 27 avril et 25 mai de 13 h 30 à 16 h 30 :

Les ruches d’art du CENTRE animées par Isabelle Gagnon-Zeberg

