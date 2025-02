Deux phénomènes à observer en mars

Le mois de mars sera très actif dans le ciel. Deux événements intéressants se passeront le mois prochain, d’abord dans la nuit du 13 au 14 mars, où nous pourrons observer une éclipse lunaire totale, et le matin du 29 mars, quand aura lieu une éclipse solaire partielle visible pour tout le Québec. Philippe Moussette, p résident du club Véga de Cap-Rouge, explique ces deux phénomènes, explications tirées de son livre Les yeux tournés vers le ciel.

Éclipse lunaire du 13 au 14 mars 2025

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre et que la lumière du Soleil ne se rend plus directement à elle. La Lune devient alors rouge. Ce phénomène se produit quelques fois par année. Les éclipses totales sont les plus spectaculaires, par rapport à celles qui sont partielles. Si la Lune devient rouge lorsqu’elle est dans l’ombre de la Terre, c’est que la lumière du Soleil qui traverse l’atmosphère terrestre est alors la seule à pouvoir se rendre jusqu’à la Lune. Cette lumière blanche est filtrée par notre atmosphère, et la moindre variation dans la quantité de particules présentes affectera la luminosité de l’éclipse. C’est ce filtre qui donne à la Lune cette teinte rouge, comme lors d’un coucher de Soleil.

Dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, nous pourrons observer au Québec une éclipse totale de lune avec toutes ses phases. L’éclipse partielle commencera vers 1h09 pour terminer à 4h47. Notez que l’éclipse s’observe très bien de votre demeure à l’œil nu ou avec une petite paire de jumelles.

Début partielle : 01:09

Début totale : 02:26

Maximum : 02:58

Fin totale : 03:31

Fin partielle : 04:47

Éclipse solaire le 29 mars 2025

Une éclipse solaire se produit lorsque le soleil est caché par la lune. On en rencontre trois types :

– l’éclipse partielle, lorsque l’ombre de la Lune ne se rend pas directement à la Terre;

– l’éclipse annulaire, lorsque la Lune ne cache pas totalement le disque solaire et que la Lune est trop loin de celle-ci;

– l’éclipse totale, lorsque la Lune est assez proche de la Terre et qu’elle cache complètement le disque solaire. C’est ce type d’éclipse que nous avons pu observer le 8 avril 2024 au Québec, et c’est aussi le type le plus rare des trois.

À Montréal, le Soleil se lèvera à 6h44 et le disque solaire sera éclipsé à 52%.