Il faut parler de Patrice Desbiens

Si j’avais été poète, j’aurais été un Patrice Desbiens. Pas pour être né à Timmins, Ontario, pas pour avoir été, comme lui, journaliste ou chroniqueur dans de nombreuses revues littéraires; quoique… Non, j’aurais été un Patrice Desbiens pour son écriture qui fait dire aux mots tellement plus qu’ils n’en signifient en eux-mêmes, leur faisant découvrir des sens inédits, inouïs parfois, sombres aussi.

Patrice Desbiens, c’est ce Franco-Ontarien qui a vécu de longues années au Québec, dans Portneuf, à Montréal, et dans la capitale nationale, où je le voyais déambuler rue Saint-Jean ou rue Cartier, son énorme casque d’écoute sur la tête, et causant à tue-tête avec les gens qu’il rencontrait pour enterrer le jazz qui l’envahissait, lui, l’héritier de la Beat Generation.

L’octogénaire, c’est le poète du quotidien au ras des pâquerettes, du bitume, de la nuit insomniaque, de la pauvreté, de la solitude, du rêve éveillé. C’est l’auteur de plus d’une trentaine de recueils de poésie, tous plus déroutants et attachants les uns les autres. Voici une biographie, telle qu’on la trouve dans Fa que, édité chez Mains Libres, en 2023 :

Fa que

i.

Je suis né de

la fesse cachée

de la lune

des tentacules

de lumière

m’ont déposé

sur les marches

de l’église.

ii.

je me suis

tourné la langue

dans la bouche

plusieurs fois

comme un vieux

mensonge

un vieux songe

de singe

iii.

je ne sais pas épeler

les mots

grammaire

ni

orthographe

je mâche mes

mots

je

les colle sous

mon pupitre

avec les gommes

d’élèves morts.

On peut trouver l’œuvre poétique de Patrice Desbiens sur le site Les libraires.ca et son recueil musical Les moyens du bord sur actuellecd.