Le rapport d’inspection est l’examen de la maison, et il est utilisé comme guide d’entretien ou permet de guider l’acheteur dans son achat (ou non!) de la propriété. C’est un peu comme la visite chez votre médecin : s’il détecte un problème, il vous fait passer des tests, sinon, il vous offre des solutions ou vous félicite de prendre bien soin de votre santé.

Lors de l’inspection d’une propriété, tout y passe : extérieur et intérieur. Tout, mais l’inspecteur n’ouvre pas les murs. Il procède à une inspection visuelle. Cependant, il utilise différents appareils, dont l’hydromètre et le détecteur thermique, ce qui donne de bonnes indications aux acheteurs s’il faut prévoir un changement de fenêtres, améliorer l’isolation du toit, etc.

Voici les points qui reviennent fréquemment lors de l’inspection :

Les pentes négatives autour du solage gardent l’humidité près de la maison. Ce qui est souhaité, ce sont plutôt les pentes positives, car elles aident à assécher le sol, et on recommande aussi d’éviter les aménagements paysagers près du solage. Attention également aux gouttières qui se déversent trop près de la fondation.

Les joints de scellement extérieur autour des fenêtres, luminaires, sorties de sécheuses, etc., demandent un entretien fréquent pour éviter les infiltrations d’eau. Il faut aussi vérifier le revêtement abîmé et faire les réparations nécessaires.

Les fenêtres au sous-sol doivent avoir un dégagement de 8 pouces par rapport au sol. Il est fortement conseillé d’ajouter une margelle sous les fenêtres pour éviter les infiltrations d’eau.

Les prises DDFT (à disjoncteur différentiel de fuite à la terre) sont obligatoires près de sources d’eau dans la salle de bain et la cuisine. Il en va de la sécurité des occupants. À l’extérieur également, les prises à moins de 2,5 mètres du sol doivent être protégées et homologuées DDFT.

Le nettoyage annuel des gouttières, sorties de sécheuse, échangeurs d’air, thermopompes murales, etc., est une étape essentielle de l’entretien d’une propriété. Vérifiez aussi la sortie de ventilation de la hotte de cuisine : parfois, il y a là quelques petites surprises!

Ce sont toutes des choses que vous pouvez entretenir à peu de frais et qui donnent une bonne impression de votre propriété, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Parfois, c’est dans les détails qu’on séduit l’acheteur!

Photos : gracieuseté d’Anthony Di Paolo, inspecteur en bâtiments pour Immospection inc.