IN MEMORIAM – Yvan Lapointe

Encore une lampe qui s’éteint. Vu d’en haut du mont Plante, c’était comme de petites étoiles tombées dans notre forêt noire. Il y a quelques décennies, quand vous entriez au mont Plante (le petit), il y avait une bonne odeur de cire et de bois de cheminée. Il y avait Yvan et Reine, qui vous accueillaient à bras ouverts, littéralement. C’était comme rentrer à la maison, s’assoir à la grande table avec ses bottes de ski ouvertes, et attendre le gros steak-frites, le pichet de bière et le rire tonitruant d’Yvan qui vous en contait une bien bonne. Et tout le monde était parent avec les petits bouts aux joues rouges qui dévalaient la côte à toute vitesse et qu’on pouvait voir descendre et remonter sans arrêt par le T-bar, comme des abeilles tournant en rond dans une ruche à petit bonheur simple et tranquille.

Nous venons de publier un livre, Pour l’amour du ski, où Reine et Yvan tiennent une grande place. Reine est partie depuis un moment déjà (à 89 ans, en 2019), et maintenant, le 29 janvier dernier, à 95 ans, c’est Yvan. Un petit peu trop tôt lui aussi. Encore une lampe qui s’éteint. Heureusement, son rire inoubliable, on l’a au fond de l’oreille pour longtemps encore. (Michel-Pierre Sarrazin)

_______

Message de la part de son fils, Yvan Lapointe Jr :

Bonjour les amis, skieurs et skibums, actifs ou retraités!

Mon père nous a quittés le mercredi 29 janvier 2025, à 14h. À 95 ans (dont 63 passés aux côtés de ma maman), il a vécu une vie passionnée, entouré de milliers d’amis. Il a aimé, donné sans compter et marqué tous ceux qu’il a croisés par sa chaleur humaine. Passionné de ski, il a dévalé les plus hauts sommets, mais au-delà de tout, c’est son cœur immense qui nous laisse un souvenir inoubliable. RIP, Yvan, sr.!

Pour célébrer sa vie comme il aurait aimé, qui a été empreinte de bonheur et de bonne humeur, venez en tenue de skieurs ou arborez surtout vos plus belles couleurs. Le recueillement se fera au Salon funéraire Brunet 30, rue Préfontaine, Sainte-Agathe-des-Monts 819 326-3322 – sta@coopfbrunet.com, le dimanche 16 février de 13h à 17h. La cérémonie sera célébrée au salon à 16h30.

Yvan accueillera ensuite la famille pour un goûter en toute simplicité. Pour un don, mon papa, qui s’est tant investi dans les activités auprès des enfants, apprécierait grandement la Fondation Dufresne de l’école de Val-David