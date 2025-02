Un nouveau petit livre sur notre grande histoire

Les Éditions Ski-se-Dit/Société d’histoire et du patrimoine de Val-David lancent un ouvrage remarquable intitulé Val-David, terre d’accueil – Pour l’amour du ski. S’inspirant des nombreuses archives sur le ski dans les Laurentides, ce nouveau livre présente les personnes et les lieux qui ont marqué le développement de ce sport devenu une véritable industrie dans la région. Les trains de neige, les premiers instructeurs de ski, le ski de fond et alpin, les différents monts et remonte-pentes, les compétitions, etc. Voici un beau livre sur le ski avec de nombreuses photos.

Vous le trouverez très bientôt entre autres au Magasin Général, chez Familiprix Val-David, et également en version numérique!