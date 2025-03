Mais je crois sincèrement que c’est l’amour qui changera le monde. Entre nous et vous. Entre toi et moi. — Naomi Fontaine

L’amour… bouée vers laquelle l’humanité doit diriger son navire dans son voyage qui est le sien. Et pour boussole, je propose la poéticité, avec en vigie, les poètes. — Jean Désy

Au Centre, vous verrez comment Michel Depatie et Bertrand R. Pitt empruntent le photographique en contrepoint tout en partageant une vision commune qui encourage la fraternité, la sororité et la paix. Depatie travaille à documenter, enregistrer, archiver des photos du quotidien de familles innues afin de rendre visible une histoire inexplorée à travers une galerie de portraits et d’autoportraits, tandis que Pitt recompose des paysages sublimes ne cherchant non pas à rendre le visible mais plutôt à rendre visible comme l’exprimait si bien Paul Klee dans son Credo du créateur en 1920.

Au plaisir de vous accueillir,

Manon Regimbald

NOS VIEILLES PHOTOS ‑ Établi à Val-David en 2017, Michel Depatie œuvre dans le milieu des arts depuis plus de vingt-cinq ans. Sa démarche entrecroise la photographie, la vidéo et l’installation. Invité à plusieurs symposiums d’art in situ dont celui de la Fondation Derouin, il a exposé tant au Québec qu’à l’étranger (Japon). En 2024, il était en résidence en Espagne; en 2025, il participe à la Biennale de La Havane de Cuba. Membre de l’Atelier de l’île et de TOPO, boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec, l’artiste tient à remercier pour leur soutien le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit, l’Institut Tshakapesh et la Maison des Peuples autochtones Mont-St-Hilaire, où sera présentée l’expo Nos vieilles photos en juin prochain.

ÉCHOS POÉTIQUES ‑ Bertrand R. Pitt vit et œuvre à Montréal et enseigne en arts visuels au Collège Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse. Il a participé à plus d’une vingtaine d’expositions solo au Québec et au Canada (Calgary, Halifax), et a fait des résidences d’artistes au Québec, au Canada, au Brésil, en France et en Suisse. Il est aussi boursier du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec. Ses œuvres font partie des collections privées et publiques, dont le Musée national des Beaux-Arts du Québec. L’artiste remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui lui a permis d’amorcer la série Echo.

Samedi 8 mars dès 14 h – Violence conjugale à MICRO OUVERT avec le comité de Réseautage citoyen des Laurentides et des poètes. | Samedi 15 mars à 14 h – rencontre avec les artistes Michel Depatie et Bertrand R. Pitt | Mardi 1er avril de 15 h à 17 h – Le poisson d’avril des sirènes du Nord, Atelier d’écriture avec Danielle Fournier et de 17 h à 18 h – lecture collective et lectures de textes publiés dans Femmes de parole, Animation Nancy R. Lange, avec la collaboration de l’UNEQ | Samedi 26 avril à 14 h – présentation du film d’Eddy Malenfant INNU (enseignement d’un grand-père à son petit-fils) | Samedi 10 mai à 14 h – présentation du volet recherche en patrimoine de l’Institut Tshakapesh avec Éva-Marie Nadon Legault | Dimanche 18 mai à 14 h – lancement Femmes de parole no 13 / Femmes du Nord / Alliance Québec-Suède / Hommage à Rita Mestokosho

Les dimanches 30 mars, 27 avril et 25 mai de 13 h 30 à 16 h 30

Les ruches d’Art du CENTRE animées par Isabelle Gagnon-Zeberg