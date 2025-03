Pour accueillir le printemps, ma collègue Brigitte Fournier vous présente la chronique du mois de mars. Reconnue pour trouver de jolis prix-plaisirs, elle pourra vous donner ses conseils à la SAQ de Sainte-Agathe-des-Monts et à celle de Sainte-Adèle.

— Nelly Allard

Brigitte Fournier

Conseillère en vins à la SAQ de Sainte-Agathe et de Sainte-Adèle

Mars! Le mois qui marque la transition de l’hiver au printemps, celui de l’éveil, celui qui nous sort de nos doudous et nous invite à tendre l’oreille aux chants des oiseaux. Les rayons du soleil nous réveillent plus tôt et nous accompagnent plus longtemps. C’est le temps où l’on se rappelle qu’un jour, il fera plus chaud et qu’on regardera pousser les fleurs tout en sirotant un p’tit blanc, tiens! Les plaques de neige ne seront pas toutes fondues qu’on sera déjà tout nu! C’est aussi un mois occupé. Il commence avec la semaine de relâche, la journée internationale des femmes, on avance l’heure, on fête la Saint-Patrick et enfin, l’équinoxe du printemps. Février derrière nous, certains auront réussi leur défi 28 jours sans boire d’alcool, avec ou sans effort, et auront peut-être même envie de continuer un mois de plus. Pour ceux qui ont envie de renouer avec le nectar, en voici deux qui plairont certainement par leur rondeur, leur fraîcheur et leur finesse…

Bonne dégustation!

Dès la première gorgée, j’ai été charmée par le Villadoria Argo Langhe Bianco. Déjà, au nez, son parfum étonne par ses arômes de poire, de pomme et de pêche. En bouche, sa texture est riche et enveloppante. Élaboré à partir du cépage Arneis (70 %), un cépage autochtone et pilier des vins blancs de Langhe, et de chardonnay (30 %), ce vin dévoile un bel équilibre entre fraîcheur et rondeur. On déguste ici le savoir-faire et l’élégance du terroir à un prix qui nous fait plaisir. Essayez-le sur un pad thaï aux crevettes.

Villadoria Argo Langhe Bianco

17,55 $

Code SAQ : 15227646

Pour un avant-goût de bonheur et de chaleur, offrez-vous le délicieux Domaine Thymiopoulos rosé en monocépage de Xinomavro. D’une belle couleur rose saumoné, ce vin présente un nez qui s’ouvre sur des notes de fraises et d’écorces d’orange. Vraiment savoureuse, légèrement épicée et toute en fraîcheur, cette cuvée provient d’une fermentation faite avec des levures indigènes, non filtrée, non collée. C’est un vin structuré, harmonieux, offrant une longue finale assez ample pour accompagner votre côtelette de porc aux fines herbes ou tout aussi agréable en apéro.

Domaine Thymiopoulos Rosé

21,70 $

Code SAQ : 13567524

Voilà deux vins qui vous encourageront à sortir vos chaises adirondacks en avance!