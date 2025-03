En exclusivité :

Phil Shaw

Je suis heureux d’être de retour à bord du journal après avoir pris une pause de deux mois. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier article en décembre. J’ai fait un podium à deux courses de ski de fond en janvier, soit au parc de la Mauricie et aux Fondeurs à Saint-Jérôme. J’ai aussi obtenu un meilleur résultat que les années passées en Italie, avec une 468e position au classement général sur 7000 coureurs. J’ai eu deux excellents résultats à la Worldloppet de Gatineau en remportant des médailles dans ma catégorie d’âge dans les deux marathons de ski.

Et le point culminant de mon hiver jusqu’à présent est ma récente performance aux Finlandia Hiihto Worldloppets les 22 et 23 février. Cela faisait dix ans que je n’avais pas réussi à atteindre un top 100 dans une Worldloppet majeure en Europe. Et, surprise, surprise, j’ai terminé 52e dans la course classique de 66 km de samedi. Ce résultat de 52e sur quelques milliers d’athlètes de ski, c’est très bien.

Et encore dimanche 23 février, j’ai couru la course de 66 km en style libre et j’ai réussi à parcourir la distance avec succès. J’y suis allé doucement, car j’étais fatigué de la course du samedi, ce qui est tout à fait normal.

Voici quelques anecdotes sur la Finlande, qui me rappelle le Québec. Des petites villes entourées de forêts, de lacs, rivières et de petites montagnes. Tout le monde est amical et serviable. Les Finlandais embrassent l’hiver avec des activités similaires à celles que nous pratiquons dans les Laurentides. Ne soyez pas surpris de voir petits et grands faire de la trottinette. Au lieu de sel, du petit gravier est dispersé sur les rues en Finlande. Mais la plupart des sentiers pédestres sont adaptés au ski ou à la trottinette.

Cinq millions de Finlandais et 1,5 million de saunas. Avoir un sauna est quelque chose de naturel pour tous les Finlandais, mais chacun a sa propre façon de s’y relaxer. Mais un Finlandais ne dirait jamais à quelqu’un qu’il «s’y prend mal». C’est une question de préférence. J’ai été invité à utiliser le sauna à mon hôtel et de nouveau après les courses de ski de fond près du gymnase.

Une autre chose qui m’a frappé en Finlande est leur amour pour le café. Non seulement le café finlandais est disponible dans les magasins, les boutiques, les bibliothèques, les musées, les bâtiments publics et partout où les gens se rassemblent, mais il est aussi excellent. Épais, robuste, riche, savoureux et toujours brûlant. Et vous serez surpris par l’assortiment de lait, crème, sucre et petites friandises accompagnant le café.

Et l’hiver, en Finlande, est défini par les pistes de ski de fond. Le pays possède l’un des réseaux de pistes de ski de fond les plus étendus et les mieux entretenus au monde, reliant les villes et les régions sauvages reculées. L’amour du pays pour le ski est profondément enraciné dans sa culture, et les infrastructures reflètent cette passion.

La Finlande compte plus de 30 000 km de pistes de ski de fond entretenues, dont plusieurs sont éclairées pour le ski de nuit.

Connectivité urbaine et rurale – Les pistes de ski traversent les villes, les villages et de vastes régions, faisant du ski un moyen de transport hivernal pratique ainsi qu’un sport récréatif.

La plupart des villes finlandaises comptent des pistes de ski dans les parcs, le long des rivières et même dans les zones résidentielles.

Le réseau de pistes de ski de fond finlandais est l’un des meilleurs au monde, avec des pistes bien entretenues disponibles dans presque toutes les villes. Que vous vous entraîniez à un niveau d’élite, que vous vous déplaciez dans un parc urbain ou que vous skiiez dans la nature sauvage et intacte de la Laponie, la Finlande offre un accès inégalé au ski pour tous les niveaux.