La nouvelle école de Val-David incluse dans le Plan québécois des infrastructures 2025-2035

COMMUNIQUÉ – Municipalité de Val-David, 28 mars 2025

C’est avec une immense joie que nous annonçons une excellente nouvelle pour notre communauté! Le projet de construction de la nouvelle école de Val-David figure officiellement dans la liste des projets du Plan québécois des infrastructures 2025-2035.

« Je suis très heureuse de cette annonce, qui constitue une étape cruciale vers la réalisation de ce projet essentiel pour notre Municipalité. Il ne fait aucun doute que la mobilisation exceptionnelle de notre communauté valdavidoise a joué un rôle déterminant dans cette avancée majeure. Toutefois, la mobilisation doit se poursuivre jusqu’à la concrétisation de l’école. Notre engagement collectif et notre persévérance seront encore nécessaires pour assurer l’aboutissement de ce projet », souligne la mairesse, Dominique Forget.

Depuis plusieurs années, la pression démographique et le manque d’espace au sein de nos infrastructures scolaires créent des conditions préoccupantes pour de nombreuses familles et pour le personnel enseignant. Tous les pieds carrés des écoles existantes ont été optimisés au maximum ; malgré cela, plusieurs familles de Val-David ont vu leurs enfants réorientés vers d’autres établissements.

Ce projet permettra enfin d’offrir aux élèves de Val-David un environnement d’apprentissage de qualité, sur un site magnifique, en plein cœur de notre village.

« Cette étape décisive témoigne de la reconnaissance de nos besoins par le gouvernement du Québec. Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à cette avancée, que ce soit par leur appui, leur mobilisation ou leurs efforts constants pour faire entendre notre voix. Toutefois, il est essentiel de maintenir la pression et de poursuivre nos efforts pour s’assurer que l’école devienne réalité dans les meilleurs délais.

Val-David est une communauté dynamique et engagée, et nous continuerons de travailler ensemble pour concrétiser ce projet tant attendu. Restons mobilisés jusqu’à la première pelletée de terre — et bien au-delà! » conclut la mairesse.