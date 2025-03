Louis Babin

Compositeur, Directeur musical et artistique, Ô Chœur du Nord, Les Chanteurs de la Place Bourget, Chœur Tremblant

Un aspect important du travail de préparation du chef et de ses choristes est la maîtrise du texte. Dans un chœur, la clarté de la diction est primordiale pour assurer l’intelligibilité des paroles et l’unité sonore du groupe. Il existe un outil incontournable pour les chœurs cherchant à perfectionner leur prononciation et leur homogénéité vocale. Il permet à la fois de respecter les nuances régionales et de garantir une diction claire et précise, contribuant ainsi à une interprétation plus expressive et authentique des œuvres chorales.

Cet outil est l’alphabet phonétique international (API). Il permet aux chanteurs de prononcer avec précision les paroles d’un chant, quelle que soit la langue. En utilisant des symboles standardisés, il évite les confusions liées aux différences d’orthographe et de prononciation entre les langues, ainsi qu’aux variations régionales qui peuvent influencer l’interprétation d’une œuvre.

« L’API est un alphabet utilisé pour la transcription phonétique des sons du langage parlé. Contrairement aux nombreuses autres méthodes de transcription qui se limitent à des familles de langues, l’API est conçu pour couvrir l’ensemble des langues du monde. Développé par des phonéticiens français et britanniques sous les auspices de l’Association phonétique internationale, il a été publié pour la première fois en 1888. Sa dernière révision date de 2019; celle-ci comprend 107 lettres, 52 signes diacritiques et 4 caractères de prosodie[1]. »

L’API aide à homogénéiser la prononciation entre les choristes, en particulier dans des répertoires polyglottes où une mauvaise articulation peut nuire à l’expressivité musicale. Il est fréquent qu’un chœur interprète des œuvres dans plusieurs langues : latin, italien, allemand, anglais, espagnol ou russe. L’API permet alors de transcrire avec précision chaque son afin d’éviter les approximations dues aux habitudes linguistiques propres à chaque chanteur.

Toutefois, il est important de prendre en compte les éléments de régionalisme dans l’usage de l’API. En effet, la prononciation d’une même langue peut varier considérablement selon les régions. Par exemple, en français, le « r » peut être guttural en France, roulé en Belgique ou au Québec. La prononciation des voyelles diffère entre l’anglais britannique et l’anglais américain. Ces variations doivent être traitées avec soin pour conserver l’authenticité linguistique tout en maintenant l’unité du chœur.

Bien sûr, il faut ajouter à cela les règles de liaison et les caractéristiques d’accentuation qui appartiennent à chaque langue. La traduction du texte « mot à mot » est aussi un incontournable pour une compréhension plus approfondie des paroles. Cette façon de faire, contrairement à la traduction littéraire, donne encore plus de poids aux mots qui sont chantés, car en lien direct avec l’émotion musicale désirée par le compositeur ou la compositrice.

Au bout du compte, les spectateurs ont le sentiment d’être touchés par le texte et transcendés par la musique qui ne fait qu’un.

