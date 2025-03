Notre marché, notre aventure

Depuis 25 ans à Val-David, beau temps, mauvais temps, tous les samedis de mai à octobre, entre 9 et 13 heures, la rue de l’Académie se transforme en place publique agroalimentaire du marché. Plus d’un million et demi de visiteurs y sont venus acquérir, à l’une ou l’autre de ces 550 occasions, les meilleurs produits agroalimentaires de première qualité nés et cultivés au Québec, et offerts directement sur place par nos centaines de producteurs artisans. Pour marquer ce quart de siècle de bonne chère, de festivités et de camaraderie, notre OBNL vous propose de cueillir ici quelques pensées souvenirs de notre jardin. Et d’y ajouter les vôtres, si le cœur vous en dit, en envoyant vos photos et vos textes au journal à redaction@ski-se-dit.info.

Le mot de Diane

Un marché qui a 25 ans, c’est… la passion et la sagesse qui marchent ensemble, ça ouvre un nouveau monde entier, on voit plus, on ressent plus, on vit plus. Bref, vieillir ainsi, c’est plutôt cool, en fait.

Lionel Beccat,

Chef exécutif d’Esquisse, restaurant deux étoiles au Guide Michelin 2024, à Paris et à Tokyo

Plusieurs d’entre vous se souviennent peut-être des tout débuts de notre grande aventure, soit celle du Marché d’été de Val-David, d’abord situé où se trouve aujourd’hui la pharmacie Familiprix, puis dans le stationnement de l’école et de la bibliothèque, et rue de l’Académie. Notre histoire est d’abord celle d’une entraide commerciale. Jacques Dufresne, alors propriétaire du Metro, eut à l’époque ce réflexe visionnaire d’accepter un marché fermier à côté de son épicerie. Fallait voir plus loin que le bout de sa carotte!

La première année, il y avait une douzaine de producteurs venant de quelques-unes des fermes situées de Labelle et Mont-Laurier, de petits établissements indépendants audacieusement engagés dans une agriculture de survie, et ce, bien avant que se développement des entreprises fermières plus importantes dans le nord, notamment autour de Mont-Tremblant, Huberdeau et Arundel.

À Val-David, montagnes obligent, nous avions un seul exposant local: Jacques Deguire, apiculteur, avec ses ruches à la Chaumière Fleur Soleil. Il vient toujours donner un coup de main au montage du marché de Noël et offrir son miel de toute première qualité.

Puis, petit à petit, on est allé chercher tous les autres, au gré de la qualité de leurs produits et de notre gourmandise. Jusqu’à ce que la réputation d’authenticité et de fiabilité du marché de Val-David fasse la manchette du bouche-à-oreille dans le milieu agroalimentaire. Ainsi est né notre «petit» marché, comme certains l’appellent encore, affectueusement. Devenu grand, il est aujourd’hui le plus important marché champêtre du Québec.

Le marché d’été de Val-David a connu un succès immédiat, parce que les gens d’ici ont l’esprit ouvert aux nouvelles initiatives. Beaucoup de résidents, informés et éduqués à l’importance de la bonne alimentation, voulaient acheter des produits frais, élevés et cultivés tout à côté, pratiquement dans leur jardin! Ils ont compris la valeur d’une telle offre dans leur village. Et c’est toujours le cas.

Nous fêterons donc cet été ces vingt-cinq ans de rendez-vous gourmands entre nous, tout modestement, mais avec des invités prestigieux tous les samedis, rue de l’Académie: nos éleveurs, nos maraîchers, nos transformateurs, des experts aussi exigeants que nous quand il s’agit de traçabilité et de qualité des produits.

Nous fêterons tous les samedis avec nos fidèles amis du marché qui trouvent ça cool de vieillir en mangeant bien, en faisant ses courses en plein air, avec autour de soi des gens heureux, beau temps, mauvais temps!

Suivez-nous dans cette page chaque mois pour connaître notre histoire, nos événements, nos partenaires.

Diane Seguin

Fondatrice et directrice générale de l’OBNL Marchés d’ici

COUP DE CHAPEAU

Beaucoup de gens aident discrètement et financièrement le marché à survivre et à se développer, en dépit des sursauts de l’économie actuelle. Ils comprennent que de soutenir les producteurs d’ici est un investissement dans notre avenir collectif.

Ce mois-ci, notre coup de chapeau va à Monsieur Raymond Sanches, courtier immobilier dans notre région. Merci, Raymond, pour ton amitié et ta solidarité!

MERCI ÉGALEMENT À NOS PLUS FIDÈLES PARTENAIRES, LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID ET LA CAISSE DESJARDINS, À NOS CÔTÉS DEPUIS LE DÉBUT.

PASSEZ À TABLE!

Soyez en avance, pour ne pas être trop tard! Réservez dès maintenant votre place. Le nombre de places est limité.

La Table champêtre des Amis du marché (2000-2025)

Samedi 13 septembre 2025

Salle A.-David (église) à 13 h 30

Un repas unique et mémorable avec l’équipe du marché, les producteurs et tous ceux et celles qui ont les marchés agroalimentaires de Val-David tatoués sur le cœur.

Menu du chef Bernard Zingre

(En préparation, à compléter) :

Cochonnet de Gaspor grillé à la broche

Pommes de terre savoyardes du chef

Salade du jardin de nos maraîchers

Fromages de nos producteurs

Desserts de nos pâtissières

(Menu végétarien sur réservation)

50 $ adulte • 25 $ 6 à 12 ans • Gratuit pour les moins de 5 ans

Repas style pique-nique : Apportez votre assiette, vos ustensiles et votre vin!

______