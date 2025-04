Gilles Chaumel

Animateur radio à CKLR 89,1 Québec, historien et mélomane

J’ai failli vous remettre ça avec mon écrivain fétiche, Robert Lalonde. J’avais en tête ses carnets qui portent le si beau titre La liberté des savanes, où il est question de l’obsession de la mort et où la nature suinte de partout. On est chez Lalonde comme en soi, il est notre voix, notre ressenti. Et puis je me suis rendu compte que j’avais parlé d’abondance de mon cher écrivain dans une chronique précédente du Ski-se-Dit. Alors, je vous propose une autre œuvre où la nature est omniprésente et puissante, un roman de la résistance d’une autrice de la résistance. Lauren Groff, écrivaine américaine qui, avec son mari, tient la librairie The Lynx, en Floride, où l’on propose des livres censurés au pays de l’oncle Trump. On aime ça!

Autrice majeure qui a publié romans et nouvelles primées, elle a été trois fois finaliste au National Book Awards au cours des dernières années. L’éditeur québécois Alto vient de faire paraître la traduction de sa dernière œuvre, Les terres indomptées, un incroyable récit de survie dont l’action se déroule dans la Virginie de 1610 où une jeune servante s’enfuit d’un fort colonial où sévissent maladies et famine. C’est une ode à la survie physique et spirituelle dans des conditions extrêmes, qui se veut hommage à la sœur de l’autrice, la triathlonienne Sarah True, mais au temps des terres indomptées que l’autochtone, lui, avait apprivoisées. Un roman magnifiquement poétique, dur mais transcendant, raconté à la troisième personne du singulier et sans dialogue aucun.

Pour en savoir plus sur l’œuvre, l’autrice et sa manière : Aparté Alto, sur le site de l’éditeur.

– Lauren Groff. Les terres indomptées. Alto, 2025.