Débat des candidats de Laurentides-Labelle

Le jeudi 10 avril 2025 à la place Lagny, à Sainte-Agathe-des-Monts, a eu lieu une soirée de débat électoral réunissant les candidats de Laurentides-Labelle. Le débat était organisé par la Chambre de commerce du coeur des Laurentides, en partenariat avec l’Info du Nord. Alexandre Girard-Duchaine, directeur de la Chambre de commerce, a ouvert la soirée, remerciant les candidats et le public, venu nombreux. Il a ensuite présenté le modérateur du débat, Daniel Deslauriers, journaliste retraité habitant la région. Celui-ci a d’abord expliqué brièvement comment se déroulerait la soirée et a ouvert le tout en permettant aux quatre candidats de se présenter. Malheureusement, le Parti conservateur, qui a été invité au débat, n’a pas envoyé de représentant sur place. Ainsi, étaient présents: Michel Noël de Tilly, du Nouveau parti démocratique, Marie-Hélène Gaudreau, députée sortante du Parti québécois; Michel Le Comte, du Parti vert; et Emrick Vienneau, du Parti libéral.

Les quatre candidats se sont donc présentés en deux minutes chacun. Au mur était affiché un minuteur leur indiquant le temps restant pour leur intervention. M. Deslauriers a ensuite entamé le premier des trois grands thèmes de la soirée, soit:

Économie, inflation et relations avec les États-Unis

Habitation, aîné(e)s et politiques sociales

Environnement, technologies et démocratie

Il a ainsi présenté une question personnalisée pour chacun des candidats, qui y ont répondu en deux minutes, avant de débattre tous ensemble lors d’un bloc ouvert partagé de 8 minutes. À ce moment, M. Girard-Duchaine a pris les rênes de l’animation pour assurer une meilleure fluidité entre les interventions.

POINTS FORTS

Amorçant la soirée lentement, Michel Noël de Tilly a finalement pris de l’aplomb au fil des questions. On a senti sa confiance s’installer, et surtout, sa passion pour son parti et son chef. Marie-Hélène Gaudreau s’est exprimée clairement et avec entrain toute la soirée, et nous avons bien senti sa fierté de représenter notre province au sein du pays. Michel Le Comte a pu montrer ses grandes passions pour tout ce qui touche l’environnement et la politique, et ce, depuis plusieurs années, et Emrick Vienneau a rapidement prouvé que malgré son jeune âge, il connaissait très bien tous les enjeux qui atendent le parti qui sera élu, montrant également sa passion pour notre grande région et pour la politique.

CRITIQUES

Si la soirée s’est déroulée plutôt rondement, il en est ressorti que les candidats ne sont pas tous aussi à l’aise devant un micro, en particulier M. Le Comte, s’exprimant faiblement la plupart du temps. De façon générale, les quatre candidats ont rarement répondu de façon claire et précise aux questions, restant parfois évasifs, voire à côté du sujet carrément.

En fin de soirée, les trois journalistes présents ont pu poser une même question aux quatre candidats. L’Info du Nord leur a demandé de décrire leur chef, tandis que CIME a demandé plus de détails sur ce qui attendait les familles canadiennes. Le journal Ski-se-Dit a demandé aux chefs ce qu’étaient leurs priorités en tant que représentants de notre région s’ils étaient élus, et plus particulièrement ce qu’ils comptaient faire pour aider les médias communautaires indépendants. Si les quatre candidats ont su faire briller des idées pour la région des Laurentides et la grande importance quasi vitale des médias, aucun n’a donné de solution tangible à la crise que nous connaissons…

Jour de vote : lundi 28 avril 2025