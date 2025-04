Le parti Action Val-David se présente en vue des élections municipales

Communiqué de presse

Un candidat à la mairie et un nouveau parti politique municipal pour Val-David

«Ma décision est prise, je serai candidat à la mairie de Val-David à l’élection du 2 novembre prochain, a déclaré Jean-Claude Rocheleau. Comme plusieurs résidentes et résidents de Val-David, je constate que notre conseil municipal doit être structuré et mieux organisé. La démocratie a été mal servie au cours des dernières années.» C’est l’annonce qu’a faite M. Rocheleau par voie de communiqué ce mardi 15 avril 2025, ajoutant la création d’un nouveau parti politique autorisé par Élections Québec, soit Action Val-David, équipe Jean-Claude Rocheleau.

COMMUNIQUÉ :

À la rencontre des gens

Déjà très présent, Jean-Claude sillonnera sous peu la municipalité afin de poursuivre les échanges avec les gens et bien cibler les différents problèmes vécus. Des rencontres en petits groupes seront aussi organisées. Cela permettra de finaliser un programme électoral complet pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens de Val-David. Trois notions guident toujours sa façon de travailler: ÉCOUTER, RÉFLÉCHIR, AGIR.

Une expérience axée sur les résultats et le service

Depuis plus de 12 ans, Jean-Claude Rocheleau participe aux séances du conseil municipal. Président du Regroupement des citoyens de Val-David (RCVD) pendant 5 ans, il possède une très bonne connaissance des enjeux et a su représenter efficacement les intérêts des citoyens.

Il a occupé des postes de direction générale en contexte de redressement dans différentes organisations. Maintenant retraité, il précise: «Mon expérience de gestionnaire permettra d’aider la municipalité au niveau de la rigueur dans la gestion des budgets en fonction de la capacité de payer des citoyennes et citoyens.»

«Ayant occupé plusieurs postes électifs tant dans le monde syndical qu’en politique fédérale, je crois profondément à la participation active et à l’importance de la transparence et de la consultation. J’ai l’intention de mettre en pratique ces valeurs à la mairie de Val-David.»

Nouveau parti politique

En tant que nouvel outil démocratique au service des citoyennes et citoyens, ACTION VAL-DAVID, ÉQUIPE JEAN-CLAUDE ROCHELEAU a besoin de la participation de toutes celles et tous ceux qui ont à cœur d’améliorer la vie dans notre communauté. «Si vous avez de l’intérêt à servir les citoyens et à travailler au bien de notre communauté, des idées d’engagements électoraux, en tant que candidat ou bénévole, communiquez avec Jean-Claude à l’adresse courriel ci-dessous.»

Contact :

Jean-Claude Rocheleau

514-983-4547

jcrocheleau@actionvaldavid2025.org