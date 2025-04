Les Passionnés – Un restaurant, un gîte, un lieu patrimonial

TOURISME À VAL-DAVID

Lorsque Lucie Gagnon et Luc Beaulieu ont fait l’acquisition de la maison Albert-Leroux, située sur l’un des sites les plus pittoresques de Val-David, à deux pas du cœur villageois, ils ont tout de suite su qu’il fallait garder le cachet de cette demeure construite en 1929. Ils ont procédé aux plans de cette maison usée par le temps et qu’il fallait entièrement rénover. Ce qui fut fait, en sauvegardant les matériaux nobles d’origine : boiseries, portes, fenêtres, tout ce qui parlait du temps passé. En 2017, la maison Albert-Leroux est entrée dans la modernité, en gardant l’essentiel de sa mémoire patrimoniale. Tout autour, l’aménagement paysager a été adapté, en conservant ses contours naturels, à ce qui allait devenir l’une des plus charmantes petites auberges du village avec terrasse donnant directement sur les rapides en cascades de la rivière du Nord.

Aujourd’hui, leur fils Jean-François reprend les rênes de ce projet qui est avant tout un lieu de ressourcement, tant la nature y est présente et la générosité de l’accueil remarquable.

«Le restaurant Les Passionnés est une table ouverte à tous, précise Jean-François, pas seulement un lieu réservé aux hôtes en résidence. On souhaite vraiment que notre menu, élaboré avec des produits du marché, locaux ou régionaux, et régulièrement renouvelé, mais toujours travaillé avec passion par notre chef, soit un appel gourmand pour les gens d’ici comme pour les visiteurs de Val-David.

«Avec notre sommelier et mixologue, créateur de cocktails sur mesure pour l’enchantement de nos clients, et avec le chef aux fourneaux, nous proposons une expérience intime pour les amis et les amoureux, aussi bien qu’un espace festif pour les réceptions, les mariages, les fêtes de famille, avec des repas généreux et préparés avec le plus grand soin pour rejoindre les goûts de notre clientèle.

«Notre restaurant s’adapte aux besoins de nos hôtes, car c’est un lieu de rassemblement pour le plaisir et la joie d’être ensemble», résume Jean-François.

Les Passionnés disposent de jardins aménagés, de deux splendides terrasses et d’installations permettant de profiter des beaux jours en tête à tête avec la rivière, à deux pas du parc linéaire, à distance de promenade du noyau villageois. Pour les invités d’un jour ou les vacanciers, la maison dispose de trois chambres aménagées avec beaucoup de soin. Le gîte est tout confort, calme et volupté, grâce à la beauté des lieux et aux matériaux revitalisés, aux pierres et aux bois chaleureux qui racontent une histoire simple, mais inspirante. Ce gîte de grande qualité, ce restaurant avec sa table créative, ce lieu conçu jusque dans les moindres détails pour le repos et le plaisir, entre parc, rivière et vie active d’un des plus beaux villages des Laurentides, vaut franchement le détour, et porte bien son nom. Les Passionnés, au 1480, chemin de la Rivière, pour s’offrir en douceur une pause mémorable, hors de la vie trépidante d’aujourd’hui. (MPS)

