La peau du contour des yeux est l’une des zones les plus sensibles du corps humain. Il est essentiel de la protéger des effets du temps et des agressions extérieures. Les rides d’expression ainsi que les cernes et les poches peuvent être atténués grâce à des produits spécifiquement conçus pour les yeux.

La peau délicate autour des yeux nécessite une protection particulière en raison de sa sensibilité́ accrue et de sa propension aux dommages causés par les agressions extérieures et le processus naturel de vieillissement. L’épaisseur de l’épiderme dans cette région est de 10 couches d’assises cellulaires, alors qu’il y en a 30 ailleurs sur le visage. De plus, cette zone est pauvre en glandes sébacées et contient moins de collagène et d’élastine que le reste du visage, ce qui la rend plus sujette aux rides, aux ridules et aux autres signes de vieillissement. De plus, son élasticité est constamment sollicitée avec quelque 10 000 clignements des paupières par jour. Pas étonnant que cette région soit aussi vulnérable au vieillissement cutané, au dessèchement, à l’irritation, au gonflement et aux marques de fatigue.

Les gestes au quotidien

Effectuer le démaquillage avec douceur. Utiliser des tampons doux, mouillés à l’eau fraîche et essorés sur lesquels vous ajoutez votre démaquillant pour les yeux. Les formules biphasées demeurent le premier choix, car elles enlèvent le maquillage sans tirailler la peau; elles sont idéales pour celles qui portent des lentilles cornéennes, et sont également recommandées pour les yeux sensibles.

Vient ensuite l’étape de l’hydratation, qui peut être intégrée dès l’âge de 25 ans, car c’est à ce moment que les premiers signes de vieillissement apparaissent (pattes d’oie, ridules). Pour prévenir le vieillissement et ralentir sa progression, il faut garder le contour de l’œil bien hydraté et le protéger des agressions environnementales. Appliquez les produits contour des yeux matin et soir avant vos crèmes de soin.

Comment choisir le bon produit?

Assurez-vous que la texture soit fondante, pas trop riche, car elle pourrait provoquer un gonflement des paupières, qui causerait l’inverse de l’effet recherché! Les algues marines, certains extraits de plantes, la caféine, l’acide hyaluronique et les oligo-éléments sont des ingrédients réputés pour leurs bienfaits revitalisants sur le regard. Ils aident à réduire les signes de fatigue, à atténuer visiblement les cernes et les poches, et à raviver l’éclat naturel des yeux.

Évitez d’utiliser vos crèmes de jour et de nuit visage pour le contour de l’œil, car celles-ci sont généralement trop riches et trop actives pour cette région délicate.

Les masques contour des yeux peuvent vous offrir un coup d’éclat immédiat. Sous forme de gel ou de crème, ils réhydratent en profondeur, atténuent les marques de fatigue et exercent un effet tenseur temporaire. À utiliser 2 fois par semaine en même temps que votre masque pour le visage.

Intégrez ces produits innovants à votre routine quotidienne pour prendre soin de votre regard avec élégance. Offrez-vous le plaisir d’une peau lumineuse et éclatante, et laissez votre regard rayonner de jeunesse et de confiance.

