Vibrez au km² – Nouvelle identité pour dynamiser l’offre touristique des Laurentides

Avec Vibrez au km², la MRC des Laurentides dévoile une signature territoriale forte, conçue pour accroître le nombre et la durée des séjours, mieux répartir la concentration des visiteurs sur le territoire et adapter l'offre touristique dans un contexte de changement climatique. Cette initiative vise à positionner la région comme la destination plein air offrant le plus vaste choix d'activités inusitées par km² au Québec, tout en répondant aux enjeux actuels du secteur touristique.

«Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne une initiative aussi innovante pour l’industrie touristique des Laurentides. Non seulement ce projet d’envergure permettra à la population de profiter d’une offre bonifiée, mais il rendra également possible le développement du territoire en valorisant ses attraits. C’est un pas de plus vers un tourisme accessible et durable au Québec, et j’en suis fière!» -Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Déjà classée troisième destination touristique au Québec, la MRC des Laurentides souhaite aller encore plus loin en offrant aux visiteurs une expérience renouvelée et immersive. Vibrez au km² mise sur: Un choix d’activités inusitées par km² – La MRC des Laurentides a répertorié les attraits sur l’ensemble du territoire afin d’identifier et de caractériser les forces et les opportunités d’ajout à l’offre touristique : nature, gastronomie, aventure, culture et patrimoine. Une offre quatre saisons bonifiée – Développer des expériences diversifiées pour attirer visiteurs et investissements à l’année, tout en soutenant le développement économique et l’adaptation des entreprises grâce à des investissements ciblés. Encourager un tourisme quatre saisons pour mieux faire face aux aléas climatiques, qui menacent le tourisme hivernal, générateur de 30% des revenus touristiques annuels au Canada (Statistique Canada, 2022). Une répartition équilibrée et intelligente du flux touristique sur l’ensemble du territoire – Le taux d’occupation actuel en hébergement est de 48,1% (35% hors Mont-Tremblant). Une augmentation de la durée des séjours – Favoriser des expériences immersives et prolongées.

Afin d’assurer une expérience optimale et de concilier les besoins des visiteurs et des résidents, Vibrez au km² rejoint les orientations définies dans la planification stratégique 2022-2027 de la MRC des Laurentides. Face aux nouvelles réalités du voyage, plusieurs initiatives seront déployées à différentes étapes pour renforcer l’attractivité du territoire et la rendre encore plus accessible, accueillante et toujours respectueuse de l’environnement.

Navettage intelligent pour un accès facilité (en continu à compter de juin 2025) Faciliter l’accès aux différents attraits en optimisant les transports et en favorisant une mobilité durable. Près de 30% des Québécois n’ont pas de véhicule (Statistique Canada, 2023), et chaque année, près de 3 millions de touristes internationaux atterrissent à Montréal (Aéroports de Montréal, 2022). Un système de navettage intelligent (2025) optimisera les transports collectifs, facilitant l’accès aux attraits régionaux sans dépendance à l’auto.

Tourisme canin (été 2026) Intégrer pleinement les compagnons à quatre pattes dans l’offre régionale, avec des infrastructures et services adaptés. Avec 1,4 million de foyers québécois possédant un chien (MAPAQ, 2022) et un engouement croissant pour le voyage avec animaux, les Laurentides structurent leur offre pour répondre à cette demande. En Europe, le «toutourisme» a fait bondir les nuitées de 15%, un potentiel sous-exploité au Québec.

Expériences gourmandes et produits forestibles (à compter de juillet 2025) L’offre gourmande du territoire de la MRC, mise en valeur par les producteurs locaux et les saveurs du terroir, constitue un atout considérable et un facteur clé de rétention. Alors que 60% des voyageurs choisissent leur destination en fonction de l’offre culinaire (Tourisme Québec, 2023), les Laurentides capitalisent sur leur terroir en mettant en avant le talent de la région et divers circuits gourmands.

Points d’intérêt de découverte (en continu à compter de l’été 2025) Une offre d’expériences éducatives et interactives permettant d’explorer la richesse et la diversité du territoire, afin de favoriser une connexion authentique et durable avec celui-ci. Avec 42% des touristes internationaux en quête d’expériences authentiques en nature (Destination Canada, 2023), la MRC des Laurentides misera sur des activités immersives axées sur la découverte et la connexion avec l’environnement. L’intérêt pour les expériences liées à l’histoire autochtone a augmenté de 30 % chez les visiteurs internationaux, renforçant ainsi l’attrait de cette offre.

Pour plus d’informations, visitez www.vibrezaukm2.ca