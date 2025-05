Adieu au petit Niko’s…

… BIENVENUE AU PLUS GRAND!

Jocelyne Aird-Bélanger

En 1973, Georgia et George Kakouris ouvraient à Val-David, le long de la route 117, un tout petit casse-croûte dans un minuscule local où ils dormaient le soir avec leurs jeunes enfants. Tous les deux travailleurs acharnés, elle aux fourneaux et lui à la livraison, ils ont bientôt élargi leur menu pour y inclure des mets grecs et italiens et les desserts renommés de Georgia. Dès l’année suivante, ils commençaient déjà à faire construire leur maison. Après le décès de son mari en 2006, Georgia, la cuisinière et l’administratrice à l’origine de ce commerce, secondée depuis 1990 par Nikos, son fils aîné, a été rejointe par ses deux autres enfants, Tina et Bill. Ces derniers se sont associés à l’entreprise familiale en 2019. Le restaurant Niko’s est une institution appréciée de Val-David depuis 52 ans.

Après le déménagement il y a 4 ans dans un nouveau local très achalandé, au 987, route 117, ils ont vendu dernièrement leur ancien petit local riche de tant de bons souvenirs pour tant de gens des alentours ou d’ailleurs. Qu’ils habitent Val-Morin, Sainte-Agathe ou Val-David, qu’ils viennent de Montréal l’hiver ou d’ailleurs l’été, qu’ils soient touristes ou résidents, très nombreux sont ceux qui ont profité de la bonne cuisine de ce petit restaurant devenu grand. Peut-être qu’ils voient avec regret disparaître le petit local original, qui doit être démoli le lundi 12 mai, mais ils pourront toujours traverser la route pour retrouver les mets grecs, italiens ou québécois tels qu’ils les ont toujours aimés.