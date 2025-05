Jocelyne Aird-Bélanger

Résidente de Val-David

Le Canada compte 14 centres d’artistes en arts d’impression dont 8 au Québec et un seul qui ne soit pas au centre d’une ville, directement au cœur de la nature: c’est l’ATELIER DE L’ÎLE de Val-David. Les arts d’impression sont passés, au cours des ans, de complètement manuels à la mécanisation pour s’envoler dans le numérique en quelques décennies. Cette évolution saccadée et irréversible donne des possibilités insoupçonnées aux artistes et leur ouvre de toutes nouvelles avenues pour créer et imprimer des œuvres sur papier ou polymères, à la main ou avec l’aide d’un ordinateur ou encore d’une imprimante 3D. Tout cela se retrouve ici même dans un atelier qui a toujours voulu proposer à ses membres aussi bien les moyens de création traditionnels que les plus récents possible, dans des conditions de santé et de sécurité constantes. Ventilation améliorée, moyens plus naturels de nettoyer les aires de travail, encres à l’eau si possible, acides moins toxiques, etc.: voilà tout un éventail de mesures mises en place depuis cinquante ans pour protéger ceux qui impriment, dessinent, travaillent en chambre noire ou penchés sur les ordinateurs. La direction, la coordination et l’équipe de techniciens forment l’armature qui soutient les membres bénévoles du conseil d’administration. Tous ont à cœur la vie et la résilience de cet atelier collectif unique dans la région et doivent affronter chaque année le défi constant d’assurer la vitalité financière de l’atelier. Que de travail depuis toutes ces années! Qu’il faut être convaincu et passionné!

Livres d’artistes-échanges-expositions

La douzaine de livres d’artistes réalisés depuis la fondation de l’Atelier marque l’évolution récente de ce mode de création. Le BEAU livre à édition limitée avec reliure de luxe existe encore, mais aujourd’hui, les formes et les procédés sont de plus en plus ouverts et interreliés. On y retrouve des livres-objets, des livres altérés, des nouveaux livres graphiques, des zines, des bandes dessinées, des livres accordéons, des rouleaux, des pages séparées déposées dans une boîte, etc., avec ou sans texte. Les livres d’artistes – peu importe leur forme – sont ceux sur lesquels l’artiste a un très grand degré de contrôle; ce sont ceux qui sont destinés à être en eux-mêmes des œuvres d’art.

FORÊT NOMADE – installation et album avec des artistes de Finlande en 2008

Projet d’échange avec la Finlande, FORÊT NOMADE s’intéresse à l’environnement et aux forêts de nos deux pays nordiques. Métaphores de la véritable forêt, des bandes de papier se déploient pour devenir arbres. Des boîtes de papier liées aux bandes deviennent terreau, esquif ou nacelle, réceptacles de racines et de continuité. En développant un terrain visuel commun, les artistes des ateliers de gravure de la Finlande et de l’Atelier de l’île de Val-David font ressurgir la diversité tout autant que la similarité des deux cultures. L’album qui accompagne cette installation regroupe vingt-neuf estampes créées par vingt artistes québécois et neuf artistes finlandais. Les poèmes de deux poètes, un Québécois, Gaston Miron, et un Finlandais, Archibald Lampman, témoignent de leurs sentiments et préoccupations envers à la forêt.

VALISES NUMÉRIQUES/VALIJAS DIGITALES est un projet itinérant de livres d’artistes de Cuba et de Val-David réalisé en 2009-2010. Centré sur «L’Art et les nouvelles technologies de communication» (ordinateurs, Internet, iPhone, iPad, MP3, etc.), cet échange visait à rapprocher des artistes aux antipodes du développement technologique et à comprendre le rôle de ces technologies nouvelles pour les artistes d’ici et d’ailleurs. Chaque artiste a créé un petit livre qui sera déposé dans ces «Valises» exposées successivement à Holguin (Cuba) et à Orléans, près d’Ottawa. Un catalogue en 3 langues accompagne ces Valises itinérantes qui ont voyagé de manière virtuelle sur le Web à travers les réseaux dédiés aux livres d’artistes à partir du Canada, de l’Espagne, des États-Unis, de l’Amérique du Sud ou d’autres pays.

En 2015, pour souligner les 40 ans de l’Atelier de l’île, des artistes de l’atelier inspirés de L’ARCHIPEL, un poème inédit de Jean-Paul Daoust, ont créé 27 livres qui ont été présentés au Centre d’exposition de Val-David.

Pour souligner cet anniversaire avait lieu à l’extérieur, en 2015, une performance d’impression au rouleau compresseur réalisée par une vingtaine d’artistes de l’atelier et 22 étudiants en arts d’impression de l’Université Concordia.

Expositions collectives renouvelées et nombreuses

2021 Métamorphoses / Métamorphose

Installation in situ, cette exposition itinérante incitait les artistes à s’engager dans le pouvoir transformateur de la métaphore pour réfléchir à des problèmes contemporains urgents – la crise environnementale mondiale, les bouleversements économiques et sociaux, l’aliénation spirituelle – au moment où les fissures de notre monde frappé par une pandémie étaient clairement visibles partout sur la planète. Vingt-trois artistes participants ont été invités à créer de nouvelles métaphores de survie à une époque difficile. L’exposition a eu lieu à la salle communautaire Athanase-David à Val-David et à la Galerie Mac Lure à Montréal.

Prêt pour un autre 50 ans…

Par ses services aux artistes, ses projets d’échanges nationaux et internationaux, ses expositions collectives (plus de 50) au pays et à l’étranger, ses résidences d’artistes de qualité, l’ATELIER DE L’ÎLE fait rayonner et partager depuis un demi-siècle la réputation culturelle de Val-David dans notre pays et à l’étranger. Si le passé est garant de l’avenir, il devrait être actif et bien vivant encore longtemps.

……………………………………………………………………………………………………

Pour continuer à le RACONTER ET LE RENCONTRER, on vous invite à voir la programmation suivante :

L’Atelier de l’île lance la programmation du 50e de l’organisme. C’est une occasion pour le centre de consolider sa vision au présent avec un regard vers l’avenir, d’honorer le travail qui a été fait depuis 50 ans et de rayonner dans sa communauté.

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION DU 50e

Collecte DE FONDS

SAMEDI 24 MAI 2025 (remis au dimanche 25 mai en cas de pluie)

À l’Atelier de l’île

Une occasion de célébrer l’Atelier de l’île, le printemps, d’échanger, de partager, de se faire du bien en achetant une œuvre!

Musique

Vente d’œuvres/encan silencieux

Roue chanceuse : prix à gagner

Table de produits dérivés

Mobile du MAC LAU : activité de création pour tous

Kiosque de bouffe et de boisson

LE MOBILE DU MAC LAU sera au parc Léonidas-Dufresne et offrira des ateliers créatifs pour tous, gratuitement, tous les samedis entre le 7 juin et le 16 août ainsi que le 24 juin.

____________

Impressions durables/Lasting Impressions :

Laisser une trace

IMPRESSIONS DURABLES/LASTING IMPRESSIONS est un projet artistique communautaire, social et culturel en quatre volets, initié par Bonnie Baxter pour célébrer le 50e anniversaire de l’Atelier de l’île. Les artistes sont invités à travailler en collaboration avec les organisations communautaires locales dont les membres sont rarement inclus dans des activités culturelles. Inspirées de l’idée d’imprimer, de laisser une empreinte, une trace, des histoires méconnues se déploient à travers des rencontres humaines et des perspectives différentes et parviennent, par le biais des arts, à créer des dialogues, des alliances durables et une communauté plus forte.