Dans les vignes – Explorations

Jean-Sébastien Poirier

Conseiller en vin à la SAQ de Sainte-Agathe-des-Monts

Pour beaucoup de gens, le monde du vin est synonyme de grandes productions situées dans des régions emblématiques telles que Bordeaux, la Toscane ou encore la Rioja en Espagne. Ces régions se sont taillé une place de choix dans notre conception de la viticulture traditionnelle malgré le fait que l’Europe a encore beaucoup à nous offrir côté découvertes.

Ce que je vous propose aujourd’hui, c’est d’étendre vos horizons à ces régions moins connues du vieux continent qui ont énormément à nous offrir en tradition et en expertise!

Pour les amateurs de bourgognes, le pinot noir allemand est de plus en plus à considérer si l’on veut profiter de ce cépage sans avoir à subir la récente flambée des prix des vignobles bourguignons. Au vignoble Burg Ravensburg, un ancien château fort domine une colline où l’on fait la culture de la vigne depuis plus de 750 ans et où le pinot noir est à l’honneur. On y pratique une viticulture traditionnelle où le travail est fait à la main et la fermentation se fait spontanément sans levures ajoutées.

Déplaçons-nous maintenant vers l’est en Moravie, au sud-est de la République tchèque, pour rencontrer Milan Nestarec, jeune étoile montante des vins de ce pays. Adepte d’une approche naturelle et très peu interventionniste, il produit des vins non filtrés, peu ou pas sulfités et fermentés spontanément comme il s’en faisait pendant des siècles en Europe!

Plus au sud, Tokaj, région de la Hongrie d’où provient un réputé vin liquoreux, produit aussi d’excellents vins blancs secs à base du cépage local, le furmint. Un excellent exemple est produit par Pajzos, un producteur aux méthodes modernes qui exporte un peu partout à travers le monde les vins de ce cépage peu connu.

Maintenant, à vous d’explorer!

Burg Ravensburg Pinot Noir 2022

Code SAQ : 13859501

Bio, 23,70 $

Un superbe pinot noir avec des arômes de cerises et de petits fruits rouges ayant une belle acidité, rappelant certains vins de bourgogne plus onéreux. Parfait pour accompagner des plats de pâtes ou de la volaille cuite au four.

Milan Nestarec Běl 2022

Code SAQ : 14504664

Vin nature, 28,40 $

Cet assemblage de Welschriesling, Grüner veltliner et de Müller-thurgau saura ravir les amateurs de vins frais à partager entre amis à l’apéro. Avec une acidité lactique rappelant le côté suret de certains yogourts, ce vin développe des arômes de pommes mûres et d’abricots frais se mariant très bien avec les salades de chèvre chaud ainsi que les plats frits tels les fish and chips. Vient dans une bouteille de 1 litre!

Pajzos Furmint Tokaji 2022

Code SAQ : 860668

16,95 $

Tokaj sec bénéficiant d’un léger sucre résiduel équilibrant son acidité vive, ce vin à base de furmint nous rappelle des saveurs de poires mûres et autres fruits blancs pour ensuite nous laisser sur une finale de pomme légèrement oxydée. S’accorde très bien avec les fruits de mer ou encore pour rafraîchir la bouche lors d’un repas gras et fromagé comme un gratin de légumes ou une fondue au fromage.

Je vous souhaite tout plein de jolies découvertes avec l’approche de la belle saison!