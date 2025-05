La MRC des Laurentides soutient 16 projets structurants pour améliorer les milieux de vie

Mont-Blanc, le 30 avril 2025 – À la suite de l’appel à projets lancé dans le cadre du volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional du Fonds régions et ruralité, la MRC des Laurentides annonce l’octroi de subventions totalisant 131 500 $ afin de soutenir la réalisation de 16 projets visant l’amélioration des milieux de vie sur son territoire.

Chaque année, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides réserve un montant afin qu’organismes, municipalités et entreprises privées et d’économie sociale puissent recevoir un soutien financier pour réaliser un projet répondant aux priorités d’intervention du territoire. L’enveloppe est puisée à même le Fonds régions et ruralité volet 2, octroyé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Grâce à l’appui de notre gouvernement, 16 nouveaux projets verront le jour dans la MRC des Laurentides, contribuant à la vitalité et au développement de la région. Félicitations à toutes les personnes derrière ces initiatives pour leur dévouement et leur influence positive au sein de la communauté! », souligne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les projets doivent répondre à l’objectif d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la MRC des Laurentides, en contribuant à la santé sociale, à l’économie et à l’environnement du territoire. Cette subvention est destinée à des projets structurants ou à des initiatives visant à résoudre des défis locaux.

Trente-neuf projets ont été présentés par des organismes, des entreprises privées et des municipalités locales du territoire, représentant un montant total de demandes de financement de 627 K$. Outre les priorités d’intervention, les projets devaient également répondre aux principes de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du territoire de la MRC des Laurentides. Parmi ces 39 propositions, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les 16 projets admissibles qui ont fait l’objet d’une recommandation favorable pour l’attribution d’une aide financière par le Conseil des maires de la MRC des Laurentides, le 20 février dernier.

« Comme chaque année, la MRC des Laurentides souhaite contribuer à la réalisation des projets structurants et ainsi encourager le milieu, autant les entreprises privées, les municipalités que les organismes, pour la vitalité de notre territoire », déclare Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides. Nous invitons les organismes à surveiller le prochain appel à projets qui sera annoncé à l’automne prochain.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter le site web de la MRC des Laurentides : https://mrclaurentides.qc.ca/frr/