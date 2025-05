Mon meilleur ami le p’tit Phily est parti

Phil Shaw

Parfois, les plus belles choses arrivent par hasard, comme ma rencontre avec un petit chihuahua de 8 semaines en mars 2010 à Blainville, par pure coïncidence. Ou peut-être que c’est le destin? Dès que je l’ai vu, j’ai eu un coup de cœur. Nous sommes immédiatement devenus amis. Je me souviens de l’avoir ramené à Rosemère ce soir-là et de l’avoir présenté à mes parents. Ce fut le début d’une merveilleuse vie de camaraderie et d’aventures. Je lui ai donné le nom de Phily. Dès qu’il a eu quatre mois, je l’emmenais en promenade, en sac à dos pour mes sorties de ski à roulettes et dans ma veste sur le devant pour mes sorties en ski de fond. Il était toujours prêt à m’accompagner et j’adorais sa compagnie. Il ne se plaignait jamais. Au contraire, il aboyait et savourait chaque balade. J’apportais une bouillotte chaude en cas de froid et, bien sûr, j’évitais de l’emmener pendant les trop chaudes journées d’été. Je l’emmenais partout avec moi : banque, dépanneur, pédalo, planche à pagaie, kayak et même à l’église! Il se conduisait toujours bien et était toujours prêt à se faire de nouveaux amis, où que nous allions. Il était aussi toujours partant pour se prélasser avec moi sur une chaise longue sur le quai au bord de la rivière!

Nous avons déménagé à Val-Morin en juin 2021, alors que le p’tit Phily avait 12 ans. Ma dernière longue randonnée en ski à roulettes a eu lieu de Rosemère à Val-Morin le 24 juin 2021. J’étais d’ailleurs accompagné d’un autre ami proche, Marc Gagnon. Nous avons quitté Rosemère vers 11h et sommes arrivés à Val-Morin vers 17h30 en fin d’après-midi. Le p’tit Phily avait été fidèle à son bon comportement et à son endurance et il était heureux de sortir de son sac à dos et de nous accompagner, Marc et moi, pour une baignade rafraîchissante dans la rivière du Nord.

À partir de cet été-là, j’ai de moins en moins emmené Phily en sorties de rollerski, sentant son âge le rattraper. En avril 2023, deux autres petits chiens ont agrandi notre maisonnée, deux pomchi (mélange de poméranien et de chihuahua), car nous voyions l’âge de Phily avancer. Ils sont immédiatement devenus amis. C’était magnifique de les voir jouer ensemble. Peu après l’arrivée d’Elphie et de Coco, la différence d’âge est devenue évidente: les jeunes étaient très énergiques et l’aîné moins dynamique.

Au lieu d’emmener seulement les jeunes chiens en ski à roulettes, j’ai opté pour des activités communes aux trois, comme la marche et le kayak. Ma chère épouse se joignait à nous et les chiens se partageaient les embarcations. L’hiver, la marche dans le boisé sur notre terrain devenait en soi une activité, surtout si des chevreuils passaient par là!

J’ai toujours été impressionné par l’envie du p’tit Phily de me suivre partout. Il avait l’habitude de s’allonger sur mon sac de voyage le jour de mon départ pour mes périples sportifs. Ce fut le cas pour la journée froide de mon départ en Italie le 20 janvier 2025, où il a passé toute la matinée. Bientôt, il était temps d’aller à l’aéroport et nous avons pris le temps (tous les cinq) d’aller rendre visite à ma mère dans sa résidence de soins spécialisés à Saint-Jérôme. À l’aéroport, j’ai embrassé et serré ma femme dans mes bras, puis j’ai caressé les deux chiens noirs. Enfin, j’ai regardé Phily dans les yeux, je l’ai serré dans mes bras et je l’ai caressé avant de lui dire au revoir.

Pour ma femme, le voyage du retour et la soirée à Val-Morin se sont déroulés sans incident. Les trois chiens se sont installés au lit avec elle, comme ils le font toujours. Une heure avant mon arrivée à Munich, vers 2h30 HNE, le petit Phily a eu une crise cardiaque et s’est doucement éteint dans les bras de ma femme. Phily a illuminé nos vies, courageux et attentionné jusqu’à ses derniers instants. Il a réveillé ma femme pour lui annoncer qu’il quittait la Terre pour son voyage vers l’éternité. Je suppose qu’il essayait de me rattraper en Italie. D’une certaine manière, il y est parvenu. Maintenant, son esprit aimant me suit partout et en permanence.