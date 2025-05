Marlène Gosselin

Institut Marlène

Comme nous l’avons vu en avril, la cellulite demeure préoccupante pour beaucoup de femmes. Ce mois-ci, je vous suggère des soins en institut et à la maison pour retrouver l’équilibre grâce à l’absorption des vitamines et minéraux contenus dans les algues, l’eau de mer, les argiles et les minéraux océaniques.

Les enveloppements aux algues et aux sédiments marins demeurent un choix judicieux et abordable pour celles qui désirent améliorer la texture de leur peau et l’apparence de leur silhouette. La particularité des produits provenant des milieux marins est la similitude chimique entre l’eau de mer et notre propre plasma sanguin ainsi que la constitution des sels minéraux, des protéines et une variété d’autres oligo-éléments.

Ces traitements permettent à notre organisme d’assimiler les minéraux provenant de l’eau de mer, des sels et des algues marines sous forme de poudre ou de gel contenus dans les soins professionnels. Grâce à l’exfoliation corporelle qui facilite la pénétration des actifs, ces algues sont immédiatement absorbées pour alimenter le corps de minéraux essentiels et participer à sa désintoxication. Les algues sont appliquées sur tout le corps ou localement, selon le soin, et recouvertes d’une couverture chauffante, puis suit un massage spécifique pour déloger la cellulite et activer la circulation. Le nombre de traitements sera évalué selon le stade de votre cellulite, qui se chiffre de 1 à 4, 4 étant le stade le plus avancé (cellulite indurée).

À la suite des traitements en institut, vous devez intégrer une routine de soin à la maison, à raison de deux applications par jour, avec des crèmes traitantes qui doivent contenir deux types d’actifs, soit :

-ceux qui favorisent la circulation et le drainage des tissus,

-ceux qui agissent sur les cellules graisseuses (adipocytes).

L’application de la crème doit toujours être associée :

-à une bonne hygiène de vie : alimentation variée et équilibrée, riche en fruits et légumes. Un excès de sucre et de graisses saturées favoriserait le stockage de graisses dans les adipocytes;

-à une bonne élimination et un sommeil réparateur;

-à une activité physique régulière et adaptée, qui favorise le retour veineux (natation, marche, vélo);

-à un massage lors de chaque application : massez vigoureusement la zone à traiter jusqu’à pénétration complète de la crème. Procédez en « décollant » de larges plis de peau, selon le principe d’un palper-rouler. Le massage réactive la circulation dans les tissus cutanés et favorise la pénétration des actifs.

Évitez tout ce qui peut être néfaste à la circulation sanguine : vêtements trop serrés, bains chauds fréquents, port de talons hauts, ou croiser les jambes ou adopter la station debout prolongée, particulièrement si vous êtes sujette aux jambes lourdes.

La prise en charge de la cellulite doit être globale et régulière pour obtenir des résultats visibles et durables.

Il faut avoir des attentes réalistes, la cellulite fait partie de notre bagage génétique; nous pouvons la contrôler et améliorer l’aspect de la peau, mais pas l’éliminer complètement. Gardez toujours en tête que les soins que vous recevez doivent tenir compte de la santé de votre peau avant tout!

Référence : Manuel de formation Phytomer