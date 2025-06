Gilles Chaumel

Animateur radio à CKRL 89,1 Québec, historien et mélomane

Ce n’est pas parce qu’on est en juin qu’on doit se retenir de plonger dans ce savoureux roman de Martine Desjardins, Le temps des sucres. Encore une fois, la merveilleuse autrice de l’étrange et du fantastique nous amène au cœur d’une histoire sombre et quasi mystique. C’est que Guillaume, libraire à Montréal, sera rendra à Saint-Calixa, village en totale décrépitude, pour y enterrer un père qu’il n’a jamais connu et qu’il n’avait pas l’intention de connaître non plus. Alors quoi?

Alors, il y va… parce qu’une cliente lui apprend qu’un sirop d’érable rarissime, euphorisant, extatique et quasi hallucinogène proviendrait de cet endroit. Et de cette cliente, il en rêve. C’est donc pour elle qu’il se rendra dans ce village moribond, entouré d’une forêt dense et totalement hostile qui a repoussé, un siècle auparavant, une tentative de colonisation par des moines trappistes pourtant bien décidés à s’y installer. Loin de l’esprit festif de la cabane à sucre, il y rencontrera les «hillbillies» mâles de sa parenté qui fréquentent cette forêt maudite où trône le Vénérable, un immense érable de 467 ans d’où provient le prodigieux nectar. Une histoire, donc, où notre jeune homme bien mis sera confronté aux rituels archaïques et machos de ces hommes qui ne survivent que par cet arbre unique qui ne doit sa survie qu’à la forêt souterraine de racines et de radicelles qui le nourrit, la part féminine de la vie. À tout prendre, l’absence presque totale des femmes fait de ce roman, a contrario, une sorte d’ode au féminisme.

Ce qui rend si unique ce roman, c’est l’écriture à la fois poétique, qui sait si bien donner vie à l’inanimé, et terriblement précise de Martine Desjardins; on y apprend tout sur l’acériculture et comment meurt un cerf étouffé dans les tubulures d’une érablière au printemps…

Martine Desjardins. Le temps des sucres. Éditions Alto, Québec, 2025.